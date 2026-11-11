லண்டனில் இந்தியாவுக்கு எதிரான சதி: ஜனாதிபதி முர்முவுக்கு 50 அமைப்புகள் கூட்டாக கடிதம்
லண்டனில் இந்தியாவுக்கு எதிரான சதி: ஜனாதிபதி முர்முவுக்கு 50 அமைப்புகள் கூட்டாக கடிதம்
ADDED : நவ 11, 2026 07:32 AM
ADDED : நவ 11, 2026 07:32 AM
லண்டன்: லண்டனில் நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் மற்றும் தேசவிரோத நடவடிக்கைகளின் பின்னணி குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி, பிரிட்டனில் உள்ள 50 இந்திய அமைப்புகள், இந்திய ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவுக்கு அவசர கடிதம் அனுப்பியுள்ளன.
பிரிட்டனில் செயல்பட்டு வரும் இந்திய தேசிய மாணவர் சங்கம்(INSA), பிரண்ட்ஸ் ஆப் இந்தியா சொசைட்டி இன்டர்நேஷனல்(FISI), இந்து சமுதாய அமைப்புகள் கூட்டமைப்பு உட்பட சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட இந்திய வம்சாவளி அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து, ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவுக்கு இந்த பகிரங்க கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளன.
திட்டமிட்ட சதி:
கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த மாதம் லண்டனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் எதிரிலும், பார்லிமென்ட் சதுக்கத்திலும் சில அமைப்புகள் நடத்திய போராட்டங்கள் வெறும் கருத்து சுதந்திரம் சார்ந்தது அல்ல. வெளிநாட்டு மண்ணில் இருந்து கொண்டு இந்தியாவின் ஜனநாயக மாண்புகளையும், இறையாண்மையையும் சீர்குலைக்கும் நோக்கில் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட சதி.
இத்தகைய போராட்டங்களில் பாகிஸ்தான், வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த சில இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத இயக்கங்கள் மற்றும் காலிஸ்தான் ஆதரவு பிரிவினைவாதிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருப்பது மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்திய மாணவர் சங்கம்(SFI-UK), இந்திய வெளிநாட்டு காங்கிரஸ் இளைஞர் பிரிவு போன்ற அமைப்புகள் முன்னெடுத்த இந்த போராட்டங்களில், தீவிரவாத சிந்தனையுடைய குழுக்களின் நிதியுதவி, மறைமுக ஆதரவு இருக்கிறதா என்பது குறித்து, இந்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் தீவிர விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
பொய் பிரசாரம்:
மாற்றுக் கருத்து தெரிவிப்பது அடிப்படை உரிமை. ஆனால், அதைப் போர்வையாகப் பயன்படுத்தி பொய் பிரசாரங்களை அவிழ்த்துவிடுவதும், வன்முறை மற்றும் பிரிவினைவாதத்தைத் தூண்டுவதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செயல்.
பிரிட்டனின் ஜனநாயக சுதந்திரத்தை தங்களுக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்தி, அங்குள்ள அமைதியை கெடுக்கும் வகையிலும், இந்தியாவிற்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையிலும் செயல்படும் நபர்கள் மற்றும் அமைப்புகள் மீது மத்திய அரசு கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.