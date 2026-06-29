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﻿ விஷ மாத்திரை கொடுத்து 15,000 பேரை கொல்ல சதி: மஹாராஷ்டிராவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

﻿ விஷ மாத்திரை கொடுத்து 15,000 பேரை கொல்ல சதி: மஹாராஷ்டிராவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

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ADDED : ஜூன் 29, 2026 12:25 AM

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ADDED : ஜூன் 29, 2026 12:25 AM

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மும்பை: மஹாராஷ்டிராவில் நடந்த மொஹரம் ஊர்வலத்தில், 15,000 பேருக்கு விஷ மாத்திரை அளித்து கொல்ல முயன்ற நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

மஹாராஷ்டிராவில் மும்பையின் பைகுல்லா மற்றும் ரே ரோடு பகுதியில், கடந்த 26ம் தேதி மொஹரம் ஊர்வலம் நடைபெற்றது.

இந்த ஊர்வலத்தில் பங்கேற்ற சிலர், திடீரென மயங்கி விழுந்தனர். உடனே, அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

மர்ம நபர் அங்கு டாக்டர்கள் மேற்கொண்ட சிகிச்சையில், அவர்கள் அனைவரும் எலி மருந்து உட்கொண்டது தெரியவந்தது. எனினும், அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதால், உயிர் பிழைத்தனர்.

இதற்கிடையே, மொஹரம் ஊர்வலத்தில் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில், மர்ம நபர் ஒருவர் மாத்திரைகளை வினியோகிப்பதை நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் கண்டறிந்தனர். இதையடுத்து, ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு ஒலிபெருக்கி மூலம், இந்த மாத்திரைகளை யாரும் உட்கொள்ள வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுத்ததுடன், போலீசாருக்கும் தகவல் அளித்தனர்.

இதைத் தொடர்ந்து, ஊர்வலத்தில் தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொண்ட போலீசார், மாத்திரை வினியோகித்த நபரை, கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர்.

அவரிடம் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான விஷ மாத்திரைகளையும், அதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மருந்துகளையும் பறிமுதல் செய்தனர்.

விசாரணையில் அந்த நபர், புனேயைச் சேர்ந்த பயாஸ் பிரேம்ஜி என தெரியவந்தது. பெயின்ட் வியாபாரியான இவர், மொஹரம் ஊர்வலத்தில் பங்கேற்ற நபர்களுக்கு வலி நிவாரணி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மாத்திரைகள் எனக்கூறி, விஷ மாத்திரைகளை வினியோகித்துள்ளார்.

ரசாயன பொடி இதற்காக பிரேம்ஜி, ஆன்லைன் மூலம் 15,000க்கும் மேற்பட்ட காலி கேப்சூல்களை வாங்கி, அதில் விஷத்தன்மை கொண்ட எலி மருந்து தயாரிக்க பயன்படும் 'ஜிங்க் பாஸ்பேட்' என்ற ரசாயன பொடியை நிரப்பியுள்ளார்.

அவற்றை, மொஹரம் ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு அளித்து, அவர்களை கொல்ல திட்டமிட்டது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, பிரேம்ஜி மீது கொலை முயற்சி உட்பட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அவரது மொபைல்போன் மற்றும் வங்கி பரிவர்த்தனைகளை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி, தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பட்டதாரியான இவர், சமீபத்தில் சில வெளிநாடுகளுக்கும் சென்று வந்தார். இதன் காரணமாக, இந்த சதிக்கு பின் ஏதேனும் அமைப்பு ரீதியான துாண்டுதல் உள்ளதா அல்லது வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்தும் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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