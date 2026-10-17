அமெரிக்காவில் ஹிந்துக்களை கொல்ல துப்பாக்கியுடன் சென்ற சதிகாரன்; தக்க நேரத்தில் கிடைத்த தகவலால் உயிர் தப்பிய பக்தர்கள்!
அமெரிக்காவில் ஹிந்துக்களை கொல்ல துப்பாக்கியுடன் சென்ற சதிகாரன்; தக்க நேரத்தில் கிடைத்த தகவலால் உயிர் தப்பிய பக்தர்கள்!
ADDED : அக் 17, 2026 12:23 PM
ADDED : அக் 17, 2026 12:23 PM
சிகாகோ: அமெரிக்காவின் சிகாகோ அருகே அரோரா என்னும் பகுதியில் புகழ்பெற்ற பாலாஜி கோவில் உள்ளது. இங்கு தினமும் ஏரராளமான ஹிந்துக்கள் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம். இந்தக் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்த, பாலடின் என்ற பகுதியைச் சேர்ந்த 19 வயது அலெக்ஸாண்டரோஸ் பபோராகிஸ் திட்டமிட்டுள்ளான்.
ஆனால், அந்த சதிச் செயலை போலீசார் வெற்றிகரமாக முறியடித்து, அக்.,14ம் தேதி அந்த வாலிபரை கைது செய்துள்ளனர். இந்தியர்களின் உயிரைக் காப்பாற்றியதில் பபோராகிஸூடன் உடன் பணியாற்றிய நபர் கொடுத்த தகவல் தான், இந்த சதி செயலை முறியடிக்கக் காரணமாக இருந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
துப்பாக்கி பழுது
இது பற்றி போலீசார் கூறியதாவது; அரோராவில் உள்ள ஹிந்து கோவிலுக்கு வரும் இந்தியர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்த பபோராகிஸ் பல நாட்களாகவே திட்டமிட்டு வந்துள்ளான். இதற்காக, அக்.,11ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால், கோவிலுக்கு அதிகளவு இந்திய பக்தர்கள் வருவார்கள் என்று உணர்ந்து, அன்றைய தினம் துப்பாக்கியுடன் அங்கு சென்றுள்ளான். ஆனால், அதிர்ஷ்டவசமாக, அவன் கொண்டு சென்றிருந்த துப்பாக்கி பழுதடைந்துள்ளது.
சக ஊழியரின் சாமர்த்தியம்
இதனால், பாபோராகிஸ் மீண்டும் வீடு திரும்பி விட்டான். பின்னர், துப்பாக்கியை சரி செய்வது எப்படி? என்பது குறித்து இணையதளங்களில் தேடிப் பார்த்துள்ளான். இவன் பணியிடத்தில் வேலை செய்யும் சக ஊழியர் ஒருவர், பாபோராகிஸின் நடவடிக்கைகளில் சந்தேகம் அடைந்துள்ளார். ஏதோ சதிச் செயலில் ஈடுபடப் போவதை உறுதி செய்த அந்த நபர், இது தொடர்பாக, மவுண்ட் பிராஸ்பெக்ட் போலீஸில் தகவல் அளித்துள்ளார். துரித நடவடிக்கையை எடுத்த போலீசார், தாயாருடன் வசித்து வந்த வீட்டுக்கு செல்லும் போது, பாபோராகிஸை கைது செய்தனர். இதனால், மிகப்பெரிய சதிச் செயல் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியர்களுக்கு எதிரான மனநிலை
வெள்ளையின வெறி, நியோ நாசிச சித்தாந்தத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு, இந்த பயங்கரவாத செயலில் ஈடுபட இருந்தது தெரிய வந்தது. அவனிடம் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், 'நான் ஏன் போராடுகிறேன்? அரோரா துப்பாக்கி வீரனின் அறிக்கை' என்ற தலைப்பில் 8 பக்க ஆவணம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. அதில், தெற்காசியாவைச் சேர்ந்தவர்கள், குறிப்பாக இந்தியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்புணர்வு கொண்ட கருத்துக்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. இந்தியர்களை கொல்ல காத்திருக்க முடியவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளான். ஏஆர் ரக துப்பாக்கி, நூற்றுக்கணக்கான தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
பாபோராகிஸின் தாயாரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. ஆனால் அவர் விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை. இந்த பயங்கரவாத செயலை முறியடிப்பதில் பாபோரிகிஸூடன் பணியாற்றி வந்த சக ஊழியர் கொடுத்த துணிச்சலான தகவலே முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது. அந்த நபருக்கு பாராட்டு மற்றும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு கூறினர்.
நூலிழையில் தப்பிய எம்பி
தாக்குதல் நடத்தத் திட்டமிட்டதாகக் கூறப்படும் அதே நாளில், தனது குடும்பத்தினருடன் அந்த ஹிந்து கோவிலில் இருந்ததாக இல்லினாய்ஸ் மாகாண எம்பியும், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவருமான ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை; இதுபோன்ற அச்சுறுத்தல், இந்தியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்புணர்வும், வெள்ளையின மேலாதிக்கச் சிந்தனையும் எவ்வளவு ஆபத்தானவை என்பதைக் காட்டுகிறது. அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்படும் வரை காத்திருந்து, அதன் பிறகு இந்த அச்சுறுத்தல்களை தீவிரமாகக் கருதக்கூடாது. சதித் திட்டம் தீட்டியவருடன் பணிபுரிந்தவர்கள் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்ததை நான் பாராட்டுகிறேன். அதேபோல், உடனடியாகச் செயல்பட்ட சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளுக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு அமெரிக்கரும் அச்சமின்றி வாழவும், வழிபடவும் உரிமை பெற்றுள்ளனர். எனவே, அனைத்து வகையான வெறுப்புணர்வுகளுக்கும் எதிராக நாம் ஒன்றிணைந்து நிற்க வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கூடுதல் பாதுகாப்பு
தாக்குதல் தொடர்பாக ஹிந்து கோவில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிக்கை; எங்கள் பக்தர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்களின் பாதுகாப்பே எங்களின் முதன்மையான நோக்கம். எனவே, உடனடியாக கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளோம். கோவிலில் ஆயுதம் ஏந்திய பாதுகாப்ப படையினரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவிலுக்கு வருபவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மேலும் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளோம், இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.