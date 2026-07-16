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உ.பி., பல்கலையில் அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட 38 கட்டடங்களை இடிக்க உத்தரவு

உ.பி., பல்கலையில் அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட 38 கட்டடங்களை இடிக்க உத்தரவு

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 08:19 AM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 08:19 AM

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நமது நிருபர்

உத்தரபிரதேச மாநிலம் ராம்பூரில் உள்ள மௌலானா முகமது அலி ஜௌஹர் பல்கலைக்கழகத்தில் உரிய கட்டட அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட 38 கட்டடங்களை இடிக்குமாறு ராம்பூர் மேம்பாட்டு ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், ராம்பூரில் சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அசாம் கானின் முகமது அலி ஜௌஹர் பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ளது. பல்கலை வளாகத்தில் உள்ள மொத்தம் 40 கட்டடங்களில், 38 கட்டடங்கள் முறையான கட்டட அனுமதி பெறாமல் கட்டப்பட்டுள்ளன.

இங்கு அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட கட்டடங்களை இடிக்க மேம்பாட்டு ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதனால் கட்டடங்கள் இடிக்கப்பட உள்ளன. உத்தரப் பிரதேசம் நகர்ப்புற திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாட்டுச் சட்டம், 1973-ன் கீழ் இந்த இடிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நடவடிக்கை அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி மற்றும் திட்டமிட்ட பழிவாங்கும் செயல் என்று சமாஜ்வாதி கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. ராம்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் அஜய் குமார் திவேதியின் கூறுகையில், பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அனுமதியற்ற கட்டுமானங்கள் நடைபெறுவதாக மண்டல இளநிலை பொறியாளர் அளித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டன. நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்ட பிறகு, பல்கலைக்கழகம் தனது பதிலைச் சமர்ப்பித்தது. நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது, என்றார்.

கட்டுமானப் பணிகளுக்கு ஒப்புதல் தேவையில்லை என்று பல்கலைக்கழகம் வாதிட்டது. மேலும், அந்தக் கட்டடங்கள் மிக முன்னரே கட்டப்பட்டுவிட்டதால், தற்போதைய விதிகளின் கீழ் அவற்றைச் சட்டவிரோதமானவை என அறிவிக்க முடியாது என்றும் அது தெரிவித்தது.

இந்தப் பகுதி பின்னர் தனது அதிகார வரம்பிற்குள் வந்தாலும் வராவிட்டாலும், கட்டுமானம் நடைபெறும் நேரத்தில் தகுந்த அதிகாரியிடமிருந்து ஒப்புதல் பெறுவது கட்டாயமாகும் என்று கூறி, பிராந்திய மேம்பாட்டு ஆணையம் அந்த வாதங்களை நிராகரித்தது.

2006ல் நிறுவப்பட்ட முகமது அலி ஜௌஹர் பல்கலைக்கழகம், சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் ஆஸம் கானின் முதன்மைத் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். சமீபத்திய ஆண்டுகளில், நில ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் குத்தகை மீறல்கள் தொடர்பான சட்டரீதியான சர்ச்சைகளில் இது சிக்கியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேச அரசு, இந்த வளாகத்தின் பெரும் பகுதிகளை ஆக்கிரமிப்பு என்று உறுதி செய்து மீட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், ஆஸம் கானும் அவரது குடும்பத்தினரும் பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகக் குழுவிலிருந்து முறைப்படி விலகினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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