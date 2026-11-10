முதல்வர் விஜய் நிலத்தில் அடுக்குமாடி வணிக வளாகம் அமைக்க ஒப்புதல்
முதல்வர் விஜய் நிலத்தில் அடுக்குமாடி வணிக வளாகம் அமைக்க ஒப்புதல்
ADDED : நவ 10, 2026 05:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 05:35 AM
சென்னை: சென்னை போரூரில், முதல்வர் விஜய்க்கு சொந்தமான நிலத்தில், மூன்று தியேட்டர்களுடன் கூடிய, ஆறு மாடி வணிக வளாகம் கட்ட, சென்னை பெரு நகர் வளர்ச்சி குழுமமான, சி.எம்.டி.ஏ., ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
சென்னையில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன், பழைய தியேட்டர்கள் இடிக்கப்பட்டு திருமண மண்டபங்கள் கட்டப்பட்டன. அடுத்த கட்டமாக, திருமண மண்டபங்கள் இடிக்கப்பட்டு, அடுக்குமாடி வணிக வளாகங்கள் கட்டப்படுகின்றன.
கடந்த 2025ம் ஆண்டு ஜூலை 19ம் தேதி, தற்போதைய முதல்வர் விஜய் சார்பில், அவரது பொது அதிகார முகவராக நியமிக்கப்பட்டிருந்த வெங்கட்ராமன் என்பவர், போரூர் ஆற்காடு சாலையில், அடுக்குமாடி வணிக வளாகம் கட்ட விண்ணப்பித்தார். கடந்த 2025 ஆக., செப்., மாதங்களில் விளக்கம் கேட்டு, சி.எம்.டி.ஏ., சார்பில், வெங்கட்ராமனுக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டது.
பல்வேறு துறைகளின் தடையின்மை சான்று கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதத்தால், இந்த விண்ணப்பம் தொடர்பாக, முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை. அதன்பின், பிற துறைகளின் தடையின்மை சான்றிதழ்கள் கிடைத்த நிலையில், சாலை விரிவாக்கத்துக்காக, 1,691 சதுரடி நிலம், சமீபத்தில் மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, முதல்வர் விஜய் சார்பில், வெங்கட்ராமன் தாக்கல் செய்த விண்ணப்பத்தை ஏற்று, சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள், வணிக வளாகம் கட்ட ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர். இதன்படி, போரூரில், ஆற்காடு சாலையில், விஜய்க்கு சொந்தமான, 33,949 சதுரடி நிலத்தில், மூன்று அடித்தளத்துடன், ஆறு தளங்களுக்கு, தியேட்டர்களுடன் கூடிய வணிக வளாகம் கட்ட, சி.எம்.டி.ஏ., ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
முதல் மூன்று தளங்களில் கடைகள்; நான்காவது தளத்தில், உணவகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையம்; ஐந்து மற்றும் ஆறாவது தளங்களில், மூன்று தியேட்டர்கள் அமைய உள்ளன. இது தொடர்பாக, திட்ட அனுமதி கடிதத்தை வெங்கட்ராமனுக்கு, சி.எம்.டி.ஏ., அனுப்பி உள்ளது.