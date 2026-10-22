பிரியங்கா மகன் நடத்திய கண்காட்சியில் சர்ச்சை புகைப்படங்கள் அகற்றம்
பிரியங்கா மகன் நடத்திய கண்காட்சியில் சர்ச்சை புகைப்படங்கள் அகற்றம்
UPDATED : அக் 22, 2026 06:49 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:46 PM
UPDATED : அக் 22, 2026 06:49 PM ADDED : அக் 22, 2026 06:46 PM
-நமது நிருபர்-
டில்லி பிகானிர் ஹவுஸில் காங்கிரஸ் எம்பி பிரியங்காவின் மகனும், புகைப்படக் கலைஞருமான ராய்ஹான் வத்ரா நடத்திய புகைப்படக் கண்காட்சி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
டில்லியில் நடந்த இளைஞர்களின் போராட்டங்கள் மற்றும் ஜந்தர் மந்தர் ஆர்ப்பாட்டங்கள் தொடர்பான 74க்கும் மேற்பட்ட புகைப்படங்களை பிகானிர் ஹவுஸ் நிர்வாகம் கடைசி நேரத்தில் நீக்கியுள்ளது.
கண்காட்சி தொடங்குவதற்கு சில மணி நேரம் முன், மதியம் 3:30 மணியளவில் இந்த அரசியல் மற்றும் போராட்டப் புகைப்படங்களை அகற்றவில்லை என்றால் ஒட்டுமொத்தக் கண்காட்சியும் ரத்து செய்யப்படும் என நிர்வாகம் தரப்பில் எச்சரிக்கப்பட்டதாக ராய்ஹான் வத்ரா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
மொத்தமுள்ள 105 புகைப்படங்களில் 74 புகைப்படங்கள் அகற்றப்பட்டதால், கண்காட்சிக் கூடத்தின் சுவர்கள் வெறும் ஆணிகளுடன் காட்சியளித்தன.
பிகானிர் ஹவுஸ் நிர்வாகக் குழு அளித்த விளக்கத்தில், 'தங்களது வளாகம் கலை மற்றும் கலாசார மேம்பாட்டிற்கான ஒரு பொது நிறுவனம். அங்கு அரசியல் சார்ந்த கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கும் புகைப்படங்களுக்கு அனுமதியில்லை; தங்களின் கொள்கைகளுக்கு முரணாக இருந்ததால் மட்டுமே அகற்றக் கோரியதாக' தெரிவித்துள்ளது.