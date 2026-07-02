தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/ சைவம், வைணவம் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு; பொன்முடி மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய ஐகோர்ட் மறுப்பு

சைவம், வைணவம் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு; பொன்முடி மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய ஐகோர்ட் மறுப்பு

சைவம், வைணவம் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு; பொன்முடி மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய ஐகோர்ட் மறுப்பு

16

ADDED : ஜூலை 02, 2026 11:49 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

16

ADDED : ஜூலை 02, 2026 11:49 AM

16
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: சைவம், வைணவம் குறித்து ஆபாசமாக கருத்து தெரிவித்த திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 6ம் தேதி நடந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற திமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, சைவம், வைணவம் சமயங்களையும், பெண்களையும் இழிவுபடுத்தும் வகையில் பேசினார். பலரும் கண்டனம் தெரிவித்ததை அடுத்து, திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் பதவியில் இருந்து, பொன்முடி நீக்கப்பட்டார். பின், அவரது அமைச்சர் பதவியும் பறிபோனது.

இந்த இழிவு பேச்சு தொடர்பாக, சென்னை மாநகராட்சி பாஜ கவுன்சிலர் உமா ஆனந்தன் சார்பில், சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. தன் மீதான இந்த தனிநபர் புகார் மனுவை நிராகரிக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொன்முடி சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனு இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, பொன்முடி மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய மறுப்பு தெரிவித்த நீதிபதி இளந்திரையன், அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us