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கோவில் நிலத்தில் அத்துமீறல் ஈ.வெ.ரா., சிலையால் சர்ச்சை

கோவில் நிலத்தில் அத்துமீறல் ஈ.வெ.ரா., சிலையால் சர்ச்சை

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ADDED : ஜூலை 08, 2026 06:24 AM

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ADDED : ஜூலை 08, 2026 06:24 AM

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தஞ்சாவூர்: தஞ்சை மாவட்டம், திருக்கண்டியூரில் உள்ள, 1,300 ஆண்டுகள் பழமையான பிரம்மசிரக்கண்டீஸ்வரர் கோவில் நிலத்தில், எவ்வித அனுமதியுமின்றி ஈ.வே.ராமசாமி சிலை நிறுவப்பட்டிருப்பது, தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலம் அம்பலமாகி உள்ளது.

திருக்கண்டியூரில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில், பிரம்ம சிரக்கண்டீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. கோவில் சுற்றுச்சுவர் அருகே, கோவில் நிலத்தில், 1990ல் ஈ.வெ.ராமசாமி சிலை நிறுவப்பட்டது. இது தொடர்பாக, இந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராம ரவிக்குமார், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ், சில தகவல்கள் கேட்டு, மனு தாக்கல் செய்தார்.

அதற்கு அறநிலையத்துறை மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் அளித்துள்ள பதிலில், அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதில், 'திருக்கண்டியூர் கோவில் நிலத்தில், ஈ.வெ.ராமசாமி சிலை அமைக்க, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை, எந்த அனுமதியும் வழங்கவில்லை' என அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இதன் மூலம், கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து, சிலை வைக்கப்பட்டிருப்பது உறுதியாகி உள்ளது. 'கோவில் சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அறநிலையத்துறை, ஆக்கிரமிப்பை கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது ஏன்' என, பக்தர்கள் கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர்.

இது குறித்து, ராம ரவிக்குமார் கூறியதாவது: இக்கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தில், அறநிலையத்துறையின் அனுமதியின்றி, ஈ.வெ.ராமசாமி சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது. சிலையின் அடிப்பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ள சில வாசகங்கள், கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின், மத உணர்வுகளை புண்படுத்துவதாக உள்ளது. மேலும், அப்பகுதியில் சட்டவிரோதமாக, கட்சி கொடிக்கம்பமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்டுள்ள, ஈ.வெ.ராமசாமி சிலையை அகற்ற, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அறநிலையத்துறை செயலர், கமிஷனர், தஞ்சை கலெக்டர் உள்ளிட் டோருக்கு, மனு அளித்துள்ளோம். நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், நீதிமன்றத்தை நாடுவோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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