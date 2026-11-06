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கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது போது கோவை காந்திபுரத்தில், ரூ.300 கோடி செலவில், 'பெரியார் அறிவுலகம்' என்ற பெயரில் பிரமாண்ட நுாலகம் கட்டும் பணி துவங்கியது; தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பின், பணிகள் முடிந்தன. கடந்த மாதம், முதல்வர் விஜய், அதை திறந்து வைத்தார். இந்த நூலகத்துக்கு நுால்கள் வாங்கியிருப்பதில் பெரிய ஊழல் நடந்து இருப்பதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றச்சாட்டியுள்ளார். இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த ஊழல் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகார் அளித்துள்ளார். பெரியார் அறிவுலகம் மட்டுமின்றி மற்ற நூலகங்களுக்கும் நூல்கள் வாங்கியது குறித்தும், அதில் முறைகேடு நடந்ததா என்பது குறித்தும் விசாரிக்கும்படி புகாரில் ராஜ்மோகன் கூறியுள்ளார்.
பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு நூல்கள் வாங்கியதில் ஊழல்: லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் அமைச்சர் புகார்
பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு நூல்கள் வாங்கியதில் ஊழல்: லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் அமைச்சர் புகார்
ADDED : நவ 06, 2026 10:03 PM
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கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது போது கோவை காந்திபுரத்தில், ரூ.300 கோடி செலவில், 'பெரியார் அறிவுலகம்' என்ற பெயரில் பிரமாண்ட நுாலகம் கட்டும் பணி துவங்கியது; தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பின், பணிகள் முடிந்தன. கடந்த மாதம், முதல்வர் விஜய், அதை திறந்து வைத்தார். இந்த நூலகத்துக்கு நுால்கள் வாங்கியிருப்பதில் பெரிய ஊழல் நடந்து இருப்பதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றச்சாட்டியுள்ளார். இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த ஊழல் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகார் அளித்துள்ளார். பெரியார் அறிவுலகம் மட்டுமின்றி மற்ற நூலகங்களுக்கும் நூல்கள் வாங்கியது குறித்தும், அதில் முறைகேடு நடந்ததா என்பது குறித்தும் விசாரிக்கும்படி புகாரில் ராஜ்மோகன் கூறியுள்ளார்.