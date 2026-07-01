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அனைத்து இடங்களிலும் ஊழல் வேரூன்றி உள்ளது: ஐகோர்ட் கிளை வேதனை

அனைத்து இடங்களிலும் ஊழல் வேரூன்றி உள்ளது: ஐகோர்ட் கிளை வேதனை

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 06:10 PM

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 06:10 PM

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மதுரை: ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளை திறம்பட கண்காணிக்க தனியாக ஊழல் தடுப்பு கமிஷனரை நியமிக்க வேண்டும் என ஐகோர்ட் மதுரைக்கிளை தெரிவித்துள்ளது.

அரசு ஊழியர்களான ஞான பரமேஸ்வரி, முருகானந்தம் உள்ளிட்டோர் '' தங்கள் மீதான ஒழுங்கு நடவடிக்கை தீர்ப்பாயங்களில் உள்ள புகார்களை முடிக்க உத்தரவிட வேண்டும்'' எனக்கூறி வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம் கூறியதாவது: ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளை திறம்பட கண்காணிக்க தனியாக ஊழல் தடுப்பு கமிஷனரை நியமிக்க வேண்டும். ஊழலற்ற ஆட்சியை நோக்கமாகக் கொண்ட அரசு சுதந்திரமான ஊழல் தடுப்பு கமிஷனரை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு அரசும்,தங்களை ஊழலுக்கு எதிரானவர்கள் எனக்கூறி வருகின்றன. ஊழல் இல்லை என ஒவ்வொரு அரசு கூறினாலும், அனைத்து இடங்களிலும் ஊழல் வேரூன்றி உள்ளது. ஒழுங்கு நடவடிக்கை தீர்ப்பாயங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை ஊழல் தடுப்பு கமிஷனர் கண்காணிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்த நீதிமன்றம், தீர்ப்பாயத்தில் உள்ள மனுதாரர்களின் மனுக்களை 4 வாரத்தில் முடிக்க உத்தரவிட்டனர்.

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