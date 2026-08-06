வரி வசூலிக்க கோர்ட் தடை; ரூ. 9.50 லட்சம் கோடியை திருப்பி தந்தது அமெரிக்கா
வரி வசூலிக்க கோர்ட் தடை; ரூ. 9.50 லட்சம் கோடியை திருப்பி தந்தது அமெரிக்கா
ADDED : ஆக 06, 2026 10:28 PM
ADDED : ஆக 06, 2026 10:28 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் விதித்த அதீத வரியை, அந்த நாட்டின் உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. இதையடுத்து, இறக்குமதியாளர்களிடம் வசூலிக்கப்பட்ட, 9.50 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரி திருப்பி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்தாண்டு ஜனவரி மாதம் அமெரிக்க அதிபராக இரண்டாவது முறையாக டிரம்ப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். பதவியேற்ற உடன், வர்த்தக பற்றாக்குறையை காரணம் காட்டி, இந்தியா உட்பட உலக நாடுகள் மீது அதீத வரிகளை விதித்தார். இதை எதிர்த்து அமெரிக்க மாகாணங்களும், அந்நாட்டு வணிக நிறுவனங்களும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த.
இதை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், அதீத வரி விதிக்க அதிபருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று தீர்ப்பளித்தது. டிரம்ப் விதித்த வரிகளை ரத்து செய்த உச்ச நீதிமன்றம், வசூலிக்கப்பட்ட தொகையை, இறக்குமதியாளர்களுக்கு திருப்பித் தர உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, வரி விதிக்கப்பட்டபோது இறக்குமதியாளர்களிடம் வசூலிக்கப்பட்ட 15.77 லட்சம் கோடி ரூபாயில், 60 சதவீத தொகையான, 9.50 லட்சம் கோடி ரூபாய் திருப்பி தரப்பட்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமீபத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள ஆவணத்தில் அமெரிக்க சுங்க மற்றும் எல்லை பாதுகாப்புப் பிரிவு இந்தத் தகவலை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், மீதமுள்ள தொகைகளுக்கான கோரிக்கைகளும் பரிசீலக்கப்பட்டு வருவதாகவும், விரைவில் அவையும் திருப்பி வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.