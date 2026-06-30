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அமெரிக்க குடியுரிமை விவகாரத்தில் டிரம்பின் உத்தரவுக்கு கோர்ட் தடை

அமெரிக்க குடியுரிமை விவகாரத்தில் டிரம்பின் உத்தரவுக்கு கோர்ட் தடை

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 09:14 PM

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 09:14 PM

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வாஷிங்டன்: பிறப்பால் அமெரிக்க குடியுரிமை வழங்கும், 160 ஆண்டு சட்டத்துக்கு எதிராக அதிபர் டிரம்ப் கொண்டு வந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு அந்த நாட்டின் உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

அமெரிக்க அதிபராக டொனால்டு டிரம்ப் கடந்தாண்டு ஜன.,ல் இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்றார். இதைத் தொடர்ந்து குடியுரிமை விவகாரத்தில் கடும் கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்தார்.

கடந்தாண்டு பிப்.,ல் புதிய உத்தரவை அவர் பிறப்பித்தார். அதன்படி, சட்டவிரோதமாக அமெரிக்காவில் குடியிருப்போர், தற்காலிக விசாவில் இருப்போருக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு, அமெரிக்க குடியுரிமை வழங்கப்படாது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து அனைத்து மாகாணங்களிலும் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. அவற்றில் டிரம்பின் உத்தரவுக்கு எதிராகவே உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. இதைத் தொடர்ந்து, அந்த நாட்டின் உச்ச நீதிமன்றத்தில் டிரம்ப் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, 6 : 3 என்ற பெரும்பான்மை தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. அமெரிக்காவில் பிறக்கும் எந்தக் குழந்தைக்கும், இயற்கையாகவே அமெரிக்க குடியுரிமை வழங்கும், 160 ஆண்டு கால சட்டத்தை திருத்தும் வகையிலான அதிபரின் உத்தரவு செல்லாது என்று தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கடந்த, 1868ல் கொண்டு வரப்பட்ட, 14வது அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்தத்தின்படி, பெற்றோரின் குடியுரிமை எதுவாக இருந்தாலும், அமெரிக்காவில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு, தானாகவே அமெரிக்க குடியுரிமை வழங்கப்படுகிறது.

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