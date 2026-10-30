டிவிகளில் ஆபாச விளம்பரங்கள் முன்தணிக்கை செய்ய வழக்கு: அரசு தரப்பிற்கு உத்தரவு
டிவிகளில் ஆபாச விளம்பரங்கள் முன்தணிக்கை செய்ய வழக்கு: அரசு தரப்பிற்கு உத்தரவு
ADDED : அக் 30, 2026 04:38 AM
ADDED : அக் 30, 2026 04:38 AM
மதுரை: பண்பற்ற நிகழ்ச்சிகள், ஆபாசத்துடன்கூடிய விளம்பரங்களை 'டிவி'களில் ஒளிபரப்ப தடை கோரியும், முன்தணிக்கைக்கு உட்படுத்தவும் தாக்கலான வழக்கில், இவ்விவகாரம் தொடர்பாக வழிகாட்டுதல்கள் எதுவும் உள்ளதா என்பது குறித்து மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டது.
ராஜபாளையம் சகாதேவராஜா தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: 'டிவி' சேனல்களில் ஆணுறை, ஆண்மை சக்தியை அதிகரிக்கும் மருத்துவம், ஐஸ்கிரீம், வாசனை திரவியங்கள், உள்ளாடைகள் போன்ற விளம்பரங்களில் தேவையின்றி அரைகுறை ஆபாசங்கள் இடம் பெறுகின்றன. இவற்றை முன்தணிக்கை செய்யாமல் ஒளிபரப்புவது நாகரீக சமுதாயத்திற்கு நல்லதல்ல. ஆபாச காட்சிகளுடன்கூடிய விளம்பரங்கள் குழந்தைகள் மனதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. அவர்கள் பாலியல் ரீதியான குற்றங்கள், வன்முறையில் ஈடுபட வழிவகுக்கின்றன.
பண்பற்ற நிகழ்ச்சிகள், ஆபாச விளம்பரங்களை 'டிவி'களில் ஒளிபரப்ப தடை விதிக்க வேண்டும். விளம்பரங்களை முன்தணிக்கைக்கு உட்படுத்த வேண்டும். விதிகளை மீறி இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள், விளம்பரங்களை ஒளிபரப்பும் 'டிவி'கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். 2020 ல் விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு,‛பண்பற்ற நிகழ்ச்சிகள், ஆபாசத்துடன்கூடிய விளம்பரங்களை 'டிவி'களில் ஒளிபரப்ப இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்படுகிறது,' என உத்தரவிட்டது.
நேற்று விசாரித்த நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு,‛இவ்விவகாரம் தொடர்பாக வழிகாட்டுதல்கள் எதுவும் உள்ளதா என்பது குறித்து மத்திய தகவல் ஒளிபரப்புத்துறை செயலரிடம் விபரம் பெற்று அதன் தரப்பு வழக்கறிஞர் நவ.,19 ல் தெரிவிக்க வேண்டும்,'என உத்தரவிட்டது.