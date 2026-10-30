நீதிபதிகளை அவதுாறு செய்யும் கூட்டங்களுக்கு அனுமதி கூடாது: போலீசுக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு
நீதிபதிகளை அவதுாறு செய்யும் கூட்டங்களுக்கு அனுமதி கூடாது: போலீசுக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு
ADDED : அக் 30, 2026 09:32 PM
ADDED : அக் 30, 2026 09:32 PM
சென்னை:'இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறிய ஒருவர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு முஸ்லிம் என்ற அந்தஸ்தை கோர முடியாது' என, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, கடந்த ஜூன், 25ம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தது. இந்த உத்தரவை கண்டித்து, தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத், தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம் உள்ளிட்ட அமைப்புகள், மாநிலம் முழுதும் போராட்டங்கள் நடத்தின.
அப்போது, நீதிபதி ஒருவருக்கு அவதுாறு ஏற்படுத்தும் வகையில் பிரசாரம் செய்யப்பட்டது. இதனால், நீதிபதிகளை தனிப்பட்ட முறையில் அவமதிக்கும் வகையில், பிரசார பொது கூட்டங்கள் நடத்துவதையும், சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவதையும் தடுத்து, சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்ய உத்தரவிடக்கோரி, சென்னையைச் சேர்ந்த ஆர்.கார்த்திகேயன் என்பவர், பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் பிறப்பித்த உத்தரவு:
நீதித்துறையின் சுதந்திரம், அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பு என, உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. நீதித்துறை முடிவுகளுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் நீதிபதிகளை அவதுாறு செய்வது, சட்ட நடைமுறையின் வேரையே பாதிக்கச் செய்யும். நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு அதிருப்தி தெரிவிக்க குடிமக்களுக்கு உரிமை இருந்தாலும், தனிப்பட்ட முறையில் நீதிபதிகளை தாக்கி பேச முடியாது.
அது, பேச்சு சுதந்திர வரம்புக்குள்ளும் வராது. அனைத்து பொது விவாதங்களுக்கும், அமைதியாக கூடுவதற்கும், பொத்தாம் பொதுவாக தடை விதித்து விட முடியாது. நீதித்துறை நேர்மை, பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில், பொது இடங்களிலும், 'டிஜிட்டல்' தளங்களிலும், அவதுாறு கருத்துகள் பதிவிடப்படவில்லை என்பதை, அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்.
நீதித்துறை சார்ந்த முடிவுகளை எதிர்த்து பொதுக்கூட்டங்கள், பேரணி, போராட்டங்கள் நடத்த அனுமதி கோரி அளிக்கும் விண்ணப்பங்களை போலீசாரும், மாவட்ட நிர்வாகமும் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து முடிவெடுக்க வேண்டும். நீதிபதிகளை தனிப்பட்ட முறையில் அவதுாறு செய்யும் விதமாக, பொது கூட்டங்களோ, பேரணியோ நடத்த, எந்த அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது.
அனுமதிக்கப்பட்ட கூட்டங்கள், நீதிபதிகள் மீது தனிநபர் தாக்குதல் நடத்தும் வகையில் மாறினால், அதிகாரிகள் உடனே, அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நீதிபதிகளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் வகையில், சமூக வலைதளங்களில் பதிவுகள் பதிவிடப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்ய, சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டும்.
சட்டவிரோதமாக செயல்படுபவர்களுக்கு எதிராக, உடனே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். நீதிபதிக்கு எதிராக அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்தியது தொடர்பான வழக்கில் புலன் விசாரணையை, போலீசார் விரைந்து முடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.