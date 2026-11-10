மகேஷுக்கு எதிராக போலீசாரின் புதிய ஆதாரங்கள்; ஜாமின் மனு கோர்ட்டில் தள்ளுபடி
மகேஷுக்கு எதிராக போலீசாரின் புதிய ஆதாரங்கள்; ஜாமின் மனு கோர்ட்டில் தள்ளுபடி
UPDATED : நவ 10, 2026 04:04 PM
ADDED : நவ 10, 2026 01:10 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 04:04 PM ADDED : நவ 10, 2026 01:10 PM
திமுக ஆட்சியின் போது தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்க லஞ்சம் பெற்றதாக புகார் எழுந்தது. இவ்விவகாரத்தில் திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் அக்.26ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு, புழல் சிறையில் தற்போது அடைக்கப்பட்டு உள்ளார். நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி மகேஷை 3 நாட்கள் கஸ்டடி எடுத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். பின்னர் நீதிமன்ற காவலலில் அடைக்கப்பட்டார்.
சென்னை ஊழல் தடுப்பு சட்ட சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஜாமின் கோரி, மகேஷ் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அவரின் மனு மீது இன்று (நவ.10) விசாரணை நடைபெற்றது. நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி மனுவை விசாரித்தார்.
மகேஷ் தரப்பில் முன் வைக்கப்பட்ட வாதம்;
கைதுக்கு பின்னரும், அதற்கு முன்பாகவும் மத்திய குற்றப்பிரிவு விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி இருக்கிறார். சாட்சிகளை கலைக்க மாட்டார்.அனைத்து ஆதாரங்களும் போலீசாரிடம் உள்ள நிலையில், தலைமறைவாக மாட்டார், ஜாமின் வழங்கவேண்டும்.
போலீசார் தரப்பு வாதம்;
வழக்கின் தொடக்க விசாரணையின் போது மகேஷுக்கு தொடர்பு உள்ளது என்பது பற்றி தெரியாது. ஆனால் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்ட 2 நாட்களுக்கு பின்னர், இதே வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட முத்துக்குமார் என்பவர் சரண் அடைந்திருக்கிறார். அதன் பின்னணியை விசாரிக்க வேண்டி உள்ளது.
சரவணன் என்பவர் தலைமறைவாக இருக்கிறார், அவரை கைது செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. வழக்கு ஆரம்ப நிலையில் உள்ளதால் மகேஷுக்கு ஜாமின் வழங்கினால் அது புலன் விசாரணையை பாதிக்கும். விசாரணையில் புதிய ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளதால் மகேஷை மீண்டும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. எனவே ஜாமின் வழங்கக்கூடாது.
இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி, காவல் துறையின் வாதங்களை ஏற்றுக் கொண்டு மகேஷின் ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து, மகேஷ் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.