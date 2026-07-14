பசுவதை தடை விவகாரம்: ஐகோர்ட் உத்தரவுக்கு தடை

ADDED : ஜூலை 14, 2026 04:44 AM
ADDED : ஜூலை 14, 2026 04:44 AM
- டில்லி சிறப்பு நிருபர் -
தமிழகத்தில் பக்ரீத் பண்டிகை உட்பட எந்தவொரு நாட்களிலும் பசுக்கள் அல்லது கன்றுகளை வெட்டக்கூடாது என, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு, உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.
கோவையைச் சேர்ந்த ஹிந்து மக்கள் கட்சி நிர்வாகி கே.சூர்யா பிரசாந்த் என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், பக்ரீத் பண்டிகையின் போது, பொது இடங்களில் தற்காலிக கொட்டகைகள் அமைத்து பசுக்கள் சட்டவிரோதமாக வதைக்கப்படுவதாக குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.
இதை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், வி.லட்சுமிநாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய விடுமுறை கால அமர்வு, 'பக்ரீத் பண்டிகை உட்பட வேறு எந்த நாட்களிலும் தமிழகத்தில் பசு அல்லது கன்றுகளை வெட்டக்கூடாது. முறையான உரிமம் பெற்ற இறைச்சி கூடங்களில் மட்டுமே விலங்குகளை வதைக்க வேண்டும்' என, உத்தரவிட்டது.
இதை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு அவசரமாக மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த மனு, நீதிபதி விக்ரம்நாத் தலைமையிலான அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
தமிழக அரசின் வாதங்களை கேட்ட அமர்வு, பசு மற்றும் கன்றுகளை வெட்ட தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தது. மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மனுதாரரான சூர்யா பிரசாந்த், தமிழக டி.ஜி.பி., கோவை கலெக்டர் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்கும்படி நோட்டீஸ் அனுப்பியது.