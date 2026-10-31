56 நாட்களில் உருவாக்கப்பட்டது என்.வி.எஸ்., - 03 செயற்கைக்கோள்: இஸ்ரோ' தலைவர் நாராயணன் பெருமிதம்
56 நாட்களில் உருவாக்கப்பட்டது என்.வி.எஸ்., - 03 செயற்கைக்கோள்: இஸ்ரோ' தலைவர் நாராயணன் பெருமிதம்
ADDED : அக் 31, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:02 PM
சென்னை: ''ஜி.எஸ்.எல்.வி., - எப் 18 ராக்கெட் வாயிலாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட என்.வி.எஸ்., - 03 செயற்கைக்கோள் திட்டம், 56 நாட்கள் என்ற குறைந்த காலத்தில் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது,'' என, 'இஸ்ரோ' தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்தார்.
ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து, ஜி.எஸ்.எல்.வி., - எப் 18 ராக்கெட் உதவியுடன், என்.வி.எஸ்., - 03 செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிறுத்தப்பட்டது.
அதன் பின், 'இஸ்ரோ' தலைவர் நாராயணன் அளித்த பேட்டி:
ஜி.எஸ்.எல்.வி - எப் 18 ராக்கெட்டானது, 'என்.வி.எஸ்., - 03' செயற்கைக்கோளை திட்டமிடப்பட்ட சுற்று பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலை நிறுத்தியுள்ளது; இது, இந்தியர்களுக்கு பெருமை தரும் தருணம். இந்த திட்டம், 56 நாட்கள் என்ற மிக குறைந்த காலத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக, இஸ்ரோ குழுவுக்கு பாராட்டுக்கள். ஏற்கனவே 3 'நேவிக்' செயற்கைகோள்கள் விண்ணில் உள்ளன. தற்போது நிறுத்தப்பட்டுள்ள, 'என்.வி.எஸ்., - 03' சேர்த்து, மொத்தம் 4 செயற்கைக்கோள்கள் உள்ளன.
இந்த செயற்கைக்கோள் வாயிலாக ரயில், கப்பல், வாகனங்கள் போக்குவரத்தை நிகழ் நேரத்தில் கண்காணிக்க முடியும். இருப்பிட தகவல்களை துல்லியமாக பெற பயன்படும். இதே சேவைகளுக்காக, மேலும் 3 செயற்கைக்கோள்கள் தேவைப்படுகின்றன.
இந்திய விண்வெளி வீரர்களை உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ராக்கெட் வாயிலாக விண்ணுக்கு அனுப்பி பாதுகாப்பாக அழைத்து வருவதே, 'ககன்யான்' திட்டத்தின் நேக்கம். அதற்காக, 80,000 சோதனைகளை வெற்றிகரமாக முடித்து உள்ளோம்.
வரும் மார்ச்சுக்குள் ககன்யான் சோதனை திட்டம், சிறிய ரக செயற்கைக்கோள், தனியார் செயற்கைக்கோள் உட்பட ஐந்து திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.