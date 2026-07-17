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கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் காலமானார்: சோகத்தில் விளையாட்டு உலகம்

கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் காலமானார்: சோகத்தில் விளையாட்டு உலகம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 10:26 PM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 10:26 PM

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- நமது சிறப்பு நிருபர் -

உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த 'ஆல்-ரவுண்டர்' என்று போற்றப்படும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின், முன்னாள் கேப்டன் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் (89) உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். அவரது மறைவு உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சாதனைகளின் சிகரம்!


​கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பேட்டிங், பந்துவீச்சு, பீல்டிங் என அனைத்து துறைகளிலும் அசுரத்தனம் காட்டியவர் சோபர்ஸ். 1954 முதல் 1974 வரை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக விளையாடிய இவர், படைத்த சாதனைகள் ஏராளம்.

​டெஸ்ட் போட்டிகள்:


93 போட்டிகளில் விளையாடி 8,032 ரன்கள் குவித்துள்ளார் (சராசரி: 57.78). இதில் 26 சதங்கள் அடங்கும்.

​பந்துவீச்சு:


இடதுகை வேகப்பந்து மற்றும் சுழற்பந்து என இரண்டிலும் மிரட்டிய இவர், 235 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்.

​அசாத்திய சாதனை:


முதல் தர கிரிக்கெட்டில் ஒரே ஓவரில் 6 சிக்சர்கள் விளாசிய முதல் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்தவர் இவரே.

​'அவர் வெறும் கிரிக்கெட் வீரர் மட்டுமல்ல; கிரிக்கெட் என்ற விளையாட்டின் இலக்கணம்' என கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் இவரைப் புகழ்ந்திருக்கின்றனர்.

​இரங்கல்:


​அவரது அசாத்திய திறமையைப் பாராட்டி, பிரிட்டன் ராணி எலிசபெத் இவருக்கு 'சர்' பட்டம் வழங்கி கவுரவித்தார். சோபர்ஸின் மறைவுக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர், சுனில் கவாஸ்கர் உள்ளிட்ட இந்திய கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்கள் தங்கள் இரங்கல்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர். சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலும் ( ஐசிசி) இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது.

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