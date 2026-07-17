கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் காலமானார்: சோகத்தில் விளையாட்டு உலகம்
கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் காலமானார்: சோகத்தில் விளையாட்டு உலகம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 10:26 PM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 10:26 PM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த 'ஆல்-ரவுண்டர்' என்று போற்றப்படும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின், முன்னாள் கேப்டன் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் (89) உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். அவரது மறைவு உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சாதனைகளின் சிகரம்!
கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பேட்டிங், பந்துவீச்சு, பீல்டிங் என அனைத்து துறைகளிலும் அசுரத்தனம் காட்டியவர் சோபர்ஸ். 1954 முதல் 1974 வரை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக விளையாடிய இவர், படைத்த சாதனைகள் ஏராளம்.
டெஸ்ட் போட்டிகள்:
93 போட்டிகளில் விளையாடி 8,032 ரன்கள் குவித்துள்ளார் (சராசரி: 57.78). இதில் 26 சதங்கள் அடங்கும்.
பந்துவீச்சு:
இடதுகை வேகப்பந்து மற்றும் சுழற்பந்து என இரண்டிலும் மிரட்டிய இவர், 235 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
அசாத்திய சாதனை:
முதல் தர கிரிக்கெட்டில் ஒரே ஓவரில் 6 சிக்சர்கள் விளாசிய முதல் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்தவர் இவரே.
'அவர் வெறும் கிரிக்கெட் வீரர் மட்டுமல்ல; கிரிக்கெட் என்ற விளையாட்டின் இலக்கணம்' என கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் இவரைப் புகழ்ந்திருக்கின்றனர்.
இரங்கல்:
அவரது அசாத்திய திறமையைப் பாராட்டி, பிரிட்டன் ராணி எலிசபெத் இவருக்கு 'சர்' பட்டம் வழங்கி கவுரவித்தார். சோபர்ஸின் மறைவுக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர், சுனில் கவாஸ்கர் உள்ளிட்ட இந்திய கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்கள் தங்கள் இரங்கல்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர். சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலும் ( ஐசிசி) இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது.