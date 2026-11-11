சோனியா சுயசரிதையில் நெருக்கடி நிலை, சீக்கியர் படுகொலையை மூடி மறைக்க முயற்சி: பா.ஜ., கடும் சாடல்
சோனியா சுயசரிதையில் நெருக்கடி நிலை, சீக்கியர் படுகொலையை மூடி மறைக்க முயற்சி: பா.ஜ., கடும் சாடல்
ADDED : நவ 11, 2026 06:45 AM
ADDED : நவ 11, 2026 06:45 AM
புதுடில்லி: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா எழுதியுள்ள சுயசரிதை புத்தகத்தில், அவசர நிலை பிரகடனம் மற்றும் 1984 சீக்கியர் படுகொலை விவகாரங்களில் நேரு குடும்பத்தின் தவறுகளை நியாயப்படுத்தவும், மூடி மறைக்கவும் முயற்சி செய்யப்பட்டுள்ளதாக பா.ஜ., கடுமையாக சாடியுள்ளது.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரான சோனியா எழுதியுள்ள 'பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆப் லவ்' என்ற சுயசரிதை நூல் நேற்று வெளியானது. ஹார்பர்காலின்ஸ் இந்தியா பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ள இந்த நூலில், நாட்டின் பல்வேறு அரசியல் நிகழ்வுகள், 1975 எமர்ஜென்சி, சீக்கியர் படுகொலை மற்றும் பிரதமர் மோடி குறித்த தனது பார்வைகளை சோனியா பதிவு செய்துள்ளார்.
சுயசரிதையில் சோனியா கூறியிருப்பது:
எமர்ஜென்சி: 1975ல் கொண்டுவரப்பட்ட நெருக்கடி நிலை பிரகடனம் தவறானது. மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் இந்திராவும் காலப்போக்கில் இதை உணர்ந்தார். அவரது இளைய மகன் சஞ்சயை தடுத்து நிறுத்தியிருந்தால், ஏற்பட்ட பல பாதிப்புகளை தவிர்த்திருக்கலாம்.
சீக்கியர் கலவரம்: 1984 சீக்கியர் படுகொலை இந்தியாவின் வரலாற்றில் ஒரு துயரமான, வெட்கக்கேடான அத்தியாயம். அன்றைய பிரதமர் ராஜீவின் மனதில் எந்தவித வன்மமும் இல்லை. அன்றைய ராணுவ தலைமை தளபதி ஏ.எஸ். வைத்யாவிடம் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட போதிலும், சீக்கிய வீரர்கள் இருந்த பிரிவுகளை உடனடியாக அனுப்ப ராணுவம் தயங்கியதால்தான் படைகளை களமிறக்க தாமதம் ஏற்பட்டது.
பா.ஜ., சரமாரி தாக்குதல்:
சோனியாவின் இந்த கருத்துக்களுக்கு பா.ஜ., தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்:
ஒயிட்வாஷிங் புத்தகம்:
பா.ஜ., தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் கேசவன் கூறுகையில், ‛சோனியா தனது புத்தகத்திற்கு 'பிலாங்கிங்' என்பதற்கு பதிலாக ஒயிட்வாஷிங் என்று பெயரிட்டிருக்கலாம். நேரு-காந்தி குடும்பம் செய்த வரலாற்று தவறுகளுக்கு சர்க்கரை பூசுவதும், காங்கிரஸ் கட்சி செய்த மன்னிக்க முடியாத பாவங்களை மூடி மறைப்பதுமே இந்த புத்தகத்தின் நோக்கம். பாபர் மசூதிக்காக கண்ணீர் வடித்ததாக கூறும் சோனியா, காங்கிரஸ் ஆட்சியில் சீக்கியர்கள் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டபோதும், 26/11 மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதலில் அப்பாவி மக்கள் பலியானபோதும் ஏன் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட விடவில்லை?' எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.
ராஜீவுக்கு நற்சான்றிதழ் தருவதா?:
பா.ஜ., தலைவர் பூல்கா கூறுகையில், ‛ராணுவ தளபதி மீது பழியைப் போட்டு, ராஜீவுக்கு நற்சான்றிதழ் வழங்க சோனியா முயற்சிக்கிறார். ஒரு பெரிய மரம் விழும்போது பூமி அதிரத்தான் செய்யும் என சீக்கியர் படுகொலையை ராஜீவ் நியாயப்படுத்தி பேசியதை மக்கள் மறக்க மாட்டார்கள்' என்றார்.
போபர்ஸ் எங்கே?:
பா.ஜ., செய்தித் தொடர்பாளர் பிரதீப் பண்டாரி, ‛முஸ்லிம் ஓட்டு வங்கி அரசியலை இந்நூலில் சோனியா ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். ஆனால் அவரது வாழ்க்கையின் முக்கியமான போபர்ஸ் ஊழல் விவகாரம், புத்தகத்தில் இருந்து வசதியாக மாயமாகிவிட்டது' என கிண்டலடித்தார்.
நேருக்கு நேர் சந்திப்பு:
மோடி தன் முகத்தை பார்த்து பேசுவதை தவிர்க்கிறார் என சோனியா கூறியுள்ளதற்கு மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் பதிலடி தந்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், ‛பாகிஸ்தான் போன்ற எதிரிகளின் கண்களை நேருக்கு நேர் பார்த்து பேச மோடிக்கு தெரியும். காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஒன்றும் எதிரிகள் இல்லை' என கூறியுள்ளார்.