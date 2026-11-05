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லிஸ்பன்: போர்ச்சுகல் அணி கேப்டன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 41. அந்நாட்டிற்காக 23 ஆண்டுகள் 234 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடிஉள்ளார். 146 கோல் போட்டு உள்ளார். அதிக கோல், அதிக போட்டிகளில் விளையாடியவர் என்ற பெருமை அவருக்கு உள்ளது. 2016 ல் யூரோ கோப்பையை போர்ச்சுகலுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தவர்.
கால்பந்து அணி பயிற்சியாளர் ஜார்ஜ் ஜீசஸ் உடன் மோதல் ஏற்பட்டது. நார்வேக்கு எதிரான போட்டியில் வாய்ப்பு தரவில்லை என்ற கோபத்தில் போர்ச்சுகல் அணி முகாமை விட்டு வெளியேறினார். இதனையடுத்து போட்டிகளில் பங்கேற்க ஒரு மாதம் தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக ரொனால்டோ அறிவித்துள்ளார். இது அவரது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
போர்ச்சுக்கல் அணியின் கால்பந்து வீரர் ரொனால்டோ ஓய்வு
போர்ச்சுக்கல் அணியின் கால்பந்து வீரர் ரொனால்டோ ஓய்வு
ADDED : நவ 05, 2026 04:41 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:41 PM
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லிஸ்பன்: போர்ச்சுகல் அணி கேப்டன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 41. அந்நாட்டிற்காக 23 ஆண்டுகள் 234 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடிஉள்ளார். 146 கோல் போட்டு உள்ளார். அதிக கோல், அதிக போட்டிகளில் விளையாடியவர் என்ற பெருமை அவருக்கு உள்ளது. 2016 ல் யூரோ கோப்பையை போர்ச்சுகலுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தவர்.
கால்பந்து அணி பயிற்சியாளர் ஜார்ஜ் ஜீசஸ் உடன் மோதல் ஏற்பட்டது. நார்வேக்கு எதிரான போட்டியில் வாய்ப்பு தரவில்லை என்ற கோபத்தில் போர்ச்சுகல் அணி முகாமை விட்டு வெளியேறினார். இதனையடுத்து போட்டிகளில் பங்கேற்க ஒரு மாதம் தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக ரொனால்டோ அறிவித்துள்ளார். இது அவரது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.