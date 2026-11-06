பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு நுால்கள் வாங்கியதில் பல கோடி ரூபாய் ஊழல்!
பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு நுால்கள் வாங்கியதில் பல கோடி ரூபாய் ஊழல்!
UPDATED : நவ 06, 2026 10:38 PM
ADDED : நவ 06, 2026 11:53 AM
UPDATED : நவ 06, 2026 10:38 PM ADDED : நவ 06, 2026 11:53 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது போது கோவை காந்திபுரத்தில், ரூ.300 கோடி செலவில், 'பெரியார் அறிவுலகம்' என்ற பெயரில் பிரமாண்ட நுாலகம் கட்டும் பணி துவங்கியது; தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பின், பணிகள் முடிந்தன. கடந்த மாதம், முதல்வர் விஜய், அதை திறந்து வைத்தார். இந்த நூலகத்துக்கு நுால்கள் வாங்கியிருப்பதில் பெரிய ஊழல் நடந்து இருப்பதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றச்சாட்டியுள்ளார்.
'சிந்தை' இணையதளத்தில் அவர் எழுதிய கட்டுரையில் இந்த குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார். 'கோவை பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்துக்கு நுால் விநியோகிப்பதற்காகவே புதுப் பதிப்பகங்கள் தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றன. செய்யறிவு மூலம் நூல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. நூலாசிரியர் பெயர்கள் எல்லாம் பொய்ப்பெயர்கள். நூல்களில் காணப்படும் 'பன்னாட்டுத் தரப் புத்தக எண்' (ISBN) அனைத்தும் பொய்யானவை' என்று அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
போலியான பெயர்களில், அரை குறையான அல்லது தவறான தகவல்களுடன் புத்தகங்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன. வெறும் 300 ரூபாய் கூட மதிப்பில்லாத புத்தகங்களை 1500 ரூபாய் விலை வைத்து விற்பனை செய்துள்ளதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. 'போலிநூல்களை விநியோகித்துக் கோடிக்கணக்கில் ஊழல் செய்தவர் யார்? இதன் பின்னணியில் இருக்கும் அரசியல் என்ன? யாருக்குப் பணம் போய்ச் சேர்ந்திருக்கிறது' என்று பெருமாள் முருகன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
'ஊழலில் ஈடுபட்ட அனைவர் மீதும் உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். விசாரணைக் குழு அமைத்து நடைபெற்ற மோசடிகளை மக்கள் பார்வைக்குக் கொண்டுவர வேண்டும். அதற்கு முன் அந்நூல்களை எல்லாம் நூலக அலமாரிகளில் இருந்து அகற்ற வேண்டும்' என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
அமைச்சர் பதில்!
இது குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறியதாவது: சமீபத்தில் கோவையில் பெரியார் அறிவுலகம் என்ற நூலகத்தை திறந்து வைத்தோம். எதிர்க்கட்சி திமுக நண்பர்கள் நாங்கள் தான் கட்டினோம் என்று சொன்னார்கள். என்ன உங்கள் வீட்டு காசிலா கட்டினீர்கள், மக்கள் காசில் கட்டினீர்கள், முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார்.
பெருமாள் முருகன் ஒரு கட்டுரை எழுதி இருக்கிறார். பெரியார் நூலகத்தில் ஊழல் நடந்து இருப்பதாக கூறியுள்ளார். யார் ஊழல் செய்தார்கள்; அவர்களை விடவே கூடாது என்று ஆய்வு செய்த போது, படிக்கும் போதே ஒரு பக்கம் வேதனையாகவும், இன்னொரு பக்கம் சிரிப்பாகவும் இருக்கிறது.
அதில் இருக்கும் எழுத்தாளர்கள் பெயர்களை என் வாழ்க்கையிலேயே கேள்விப்பட்டது இல்லை, பெரியார் நூலகத்தில் நடந்து இருக்கும் ஊழல் கடந்த ஆட்சியில் திமுகவின் மெகா ஊழல். கீழடி பற்றி ஒரு புத்தகம். கீழடியில் இருந்த எடுத்த படம் என்று போட்டு இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் கீழடியில் இருந்து எடுக்கவில்லை; கூகுளில் இருந்து எடுத்து இருக்கிறார்கள். தொடமாட்டோம், தொட்டவர்களையும் விடமாட்டோம். விசாரணை துவங்குகிறது. கோவை பெரியார் அறிவுலகம் நுாலகத்துக்கு நுால்கள் வாங்கியதில் பல கோடி ரூபாய் ஊழல்; சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு ராஜ்மோகன் பேசினார்.
சமீபத்தில் பெரியார் அறிவுலகம் நுாலகத்துக்கு வந்து சென்ற திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், 'தங்கள் ஆட்சிக்காலத்திலேயே அறிவுலகம் அமைக்கும் பணியில் 99 சதவீதம் முடிந்து விட்டது' என்று கூறிச்சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்படி ஒரு ஊழல்!
நிருபர்களிடம் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறுகையில், ''பெரியார் பெயரில் இப்படி ஒரு ஊழல் செய்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. நாலடியார் புத்தகத்தில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மோசடி செய்திருப்பது வேதனையாக உள்ளது. நாங்கள் தான் நிறைய நூலகம் கட்டி இருக்கிறோம் என ஸ்டாலின் பெருமைப்பட்டு இருக்கிறார். நிறைய ஊழல் பண்ணது நாங்கள் தான் என்ற சூழல் இருக்கிறது. மக்களின் வரிப்பணத்தை பயன்படுத்தி பெரிய மோசடி நடந்து இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது.
யார் நிறைய நூலகத்தை கட்டினார்கள் என்பது முக்கியமில்லை; யார் வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் என்பது தான் முக்கியம்; இந்த விஷயத்தில் முறைப்படி விசாரணை நடத்தி தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இனி திறக்க உள்ள நிறைய நூலகத்திலும் ஆய்வு நடத்த சொல்லி இருக்கிறேன். அங்கேயும் செவ்வாய் கிரகத்து நூல்கள் எல்லாம் எதையாவது கொண்டு வந்து, பண்ணி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படி இருந்தால் அது உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும். இவ்வாறு ராஜ்மோகன் கூறினார்.
இன்னொரு ஊழல்
திமுக ஆட்சியில் மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் பொறுப்பில் இருந்த நுாலகத்துறை சார்பில், கோவை பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு நுால்கள் கொள்முதலில் மாபெரும் ஊழல்; லஞ்ச ஊழல் வழக்கில் அவர் ஏற்கனவே சிறையில் இருக்கும் நிலையில், இன்னொரு ஊழலும் அம்பலம் ஆகியுள்ளது.
பொய்ப்பெயர்களில் நுால்கள்!
* நகர நீர் மேலாண்மை: பொதுமக்களின் உரிமை கீர்த்தி கோவிந்த்
* நகரத்து நெடுஞ்சாலை கவனிகள் - மாலதி சேதுராமன்
* நகரத்தின் ஊசல்: மாசுபாடும் மனித வாழ்வும் கார்த்திகா அவினாஷ்
* நகரம் விழுங்கும் இயற்கை மனிஷா ராம்சரண் * நகரமும் நம்பிக்கையும்: பொதுப் பாதுகாப்பின் சவால்கள் -மது சக்தி
* நகர நீர் சுகாதாரம்: பொதுநலத்தின் அவசியம் தாமரை கார்த்தி * நகர நீர் சட்டங்கள்: பொதுநலப் போராட்டம் சக்தி சூர்யா
* நகர நீர் கல்வி: சமூக விழிப்புணர்வு கார்த்திகா அவினாஷ்
* நகர நீர் எதிர்காலம்: சமத்துவ உலகம் ஜோதி ஹரிஹரன் * நகர நீர் அமைப்புகள்: வரலாற்றுப் பார்வை - ஜோதி ஹரிஹரன்
* நகர நீர் ; பொதுத்துறை வெற்றி - கீர்த்தி கோவிந்த்
ஆசிரியர்களின் பெயர்கள்:
ஜோதி சரவணன், ஜோதி ஹரிஹரன், ஜோதிலட்சுமி அன்பழகன், நிவேதா அன்பழகன், தாமரை பன்னீர், ராணி பன்னீர், தாமரை கார்த்தி, தாமரை சிவா, தாமரை முரளி, சூர்யா பாலு, மங்களேஸ்வரி பாலு, விஜய பாலு, விஜய ஆதித்தன், திரிஷா விஜய், மோனிகா சூர்யா, மோனிகா ரவி, பிருந்தா சேதுராமன், தர்ஷினி சேதுராமன், மனிஷா சரவணன், மனிஷா தினேஷ், திவ்யா தினேஷ்.
நுால்களும், அவற்றை எழுதிய எழுத்தாளர்கள் பெயர்களும். இவை அனைத்துமே போலியான பெயர்கள் என்று எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.