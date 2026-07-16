புரி ஜெகநாதர் கோவில் ரத யாத்திரையில் கூட்ட நெரிசல்: 200 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
புரி ஜெகநாதர் கோவில் ரத யாத்திரையில் கூட்ட நெரிசல்: 200 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
UPDATED : ஜூலை 16, 2026 07:38 PM
ADDED : ஜூலை 16, 2026 05:08 PM
UPDATED : ஜூலை 16, 2026 07:38 PM ADDED : ஜூலை 16, 2026 05:08 PM
புரி: ஒடிசாவில் நடக்கும் புரி ஜெகந்நாதர் ரத யாத்திரையில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். 200 பேர் காயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
ஒடிசாவின் புரியில் அமைந்தள்ள ஜெகந்நாதர் கோவில் ரத யாத்திரை இன்று நடைபெறுகிறது. இதனையடுத்து அந்நகரில் 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்துள்ளனர். அங்கு பாதுகாப்பும் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த ரத யாத்திரையில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் 200 பேர் காயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பலருக்கு மூச்சுவிடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டன. ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளது பக்தர்கள் இடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.