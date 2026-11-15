வங்கக்கடலில் அக்வான்; கடலூர், புதுச்சேரியில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றம்!
வங்கக்கடலில் அக்வான்; கடலூர், புதுச்சேரியில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றம்!
ADDED : நவ 15, 2026 10:16 PM
ADDED : நவ 15, 2026 10:16 PM
அக்வான் புயல் எச்சரிக்கையால் கடலூர், புதுச்சேரி துறைமுகங்களில் 1ம் எண் எச்சரிக்கைக் கூண்டுகள் ஏற்றப்பட்டு உள்ளன.
தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்தது. வடக்கு, வடமேற்கு திசை நோக்கி நகர்ந்து அக்வான் என்ற புயலாக நவ.16ல் மாறுகிறது. தீவிர புயலாக மாறி, நவ.17ல் ஆந்திரா நோக்கி நகர்கிறது.
புயல் சின்னம் உருவாகி உள்ளதால் கடற்பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. எனவே, மீனவர்கள் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து கடலூர், புதுச்சேரி துறைமுகங்களில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றப்பட்டு உள்ளது. துறைமுக பகுதியில் கண்காணிப்பு பணிகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.