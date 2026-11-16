அக்வான் புயல் எதிரொலி; 9 துறைமுகங்களில் 2ம் எண் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றம்
அக்வான் புயல் எதிரொலி; 9 துறைமுகங்களில் 2ம் எண் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றம்
ADDED : நவ 16, 2026 10:11 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:11 PM
-நமது நிருபர்-
தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய, தென் மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்தது. இது வடக்கு, வட மேற்கு திசையில் நகர்ந்து புயலாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உருவாகும் 'அக்வான்' புயல், மேற்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவ.20ம் தேதி நண்பகலில் நெல்லூர் மற்றும் துனி இடையே ஆந்திரா கடற்கரையில் தீவிர புயலாக கரை கடக்கும். அப்போது 120 முதல் 130 கிமீ வேகத்திலும், இடையிடையே மணிக்கு 145 கிமீ வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு
* சென்னை,
* கடலூர்,
* நாகை,
* ராமேஸ்வரம்,
* பாம்பன்,
* புதுச்சேரி,
* காரைக்கால்,
* தூத்துக்குடி
ஆகிய 9 துறைமுகங்களில் 2ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.