3 கி.மீ வேகத்தில் நகர்கிறது அக்வான் புயல்; வானிலை மையம் அப்டேட்
3 கி.மீ வேகத்தில் நகர்கிறது அக்வான் புயல்; வானிலை மையம் அப்டேட்
ADDED : நவ 17, 2026 12:01 PM
ADDED : நவ 17, 2026 12:01 PM
புதுடில்லி: சென்னைக்கு 610 கி.மீ கிழக்கில் அக்வான் புயல் மையம் கொண்டுள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை: வங்காள விரிகுடாவின் மத்திய மற்றும் மேற்கு-மத்திய பகுதிகளில் 'அக்வான்' புயல் நிலைகொண்டுள்ளது. இது சென்னைக்கு கிழக்கே 610 கி.மீ தொலைவிலும், மசூலிப்பட்டினத்திற்கு தென்கிழக்கே 660 கி.மீ தொலைவிலும், விசாகப்பட்டினத்திற்கு தெற்கு-தென்கிழக்கே 670 கி.மீ தொலைவிலும் உள்ளது.
கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 3 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வருகிறது. இந்தப் புயல் இன்று இரவு தீவிர புயலாகவும், 19ம் தேதி மாலை மிகத் தீவிர புயலாகவும் வலுவடையும். நவம்பர் 20ம் தேதி நண்பகல் வாக்கில் ஆந்திரப் பிரதேசம் - யானம் கடற்கரைப் பகுதிகளைக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கடலோர மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இன்று மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தின் வட கடலோர பகுதிகளில் இன்றும், நாளையும் மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும். மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடாது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.