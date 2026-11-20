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-நமது நிருபர்-
மேற்கு-மத்திய வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டிருந்த தீவிர சூறாவளி புயலான அக்வான் கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 21 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு, வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து, வலுவிழந்து, சூறாவளி புயலாக மாறியது.
கோபால்பூருக்கு அருகில் வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடற்கரையை கடந்தது. அப்போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 70-80 கி.மீ ஆகவும், அவ்வப்போது 90 கி.மீ வேகத்திலும் இருந்தது.
இந்த புயல் கரையை கடக்கும் நிகழ்வு அடுத்த 2 மணி நேரத்திற்குத் தொடரும் என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
கரையை கடந்தது அக்வான் புயல்; இந்திய வானிலை மையம் அறிவிப்பு
கரையை கடந்தது அக்வான் புயல்; இந்திய வானிலை மையம் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 09:43 AM
ADDED : நவ 20, 2026 07:18 AM
UPDATED : நவ 20, 2026 09:43 AM ADDED : நவ 20, 2026 07:18 AM
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-நமது நிருபர்-
மேற்கு-மத்திய வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டிருந்த தீவிர சூறாவளி புயலான அக்வான் கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 21 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு, வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து, வலுவிழந்து, சூறாவளி புயலாக மாறியது.
கோபால்பூருக்கு அருகில் வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடற்கரையை கடந்தது. அப்போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 70-80 கி.மீ ஆகவும், அவ்வப்போது 90 கி.மீ வேகத்திலும் இருந்தது.
இந்த புயல் கரையை கடக்கும் நிகழ்வு அடுத்த 2 மணி நேரத்திற்குத் தொடரும் என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.