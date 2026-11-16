புயல் எதிரொலி; தமிழகத்தில் நவம்பர் 18, 19ல் 3 மாவட்டங்களுக்கு மிக கன மழைக்கான ஆரஞ்சு அலெர்ட்
புயல் எதிரொலி; தமிழகத்தில் நவம்பர் 18, 19ல் 3 மாவட்டங்களுக்கு மிக கன மழைக்கான ஆரஞ்சு அலெர்ட்
ADDED : நவ 16, 2026 02:29 PM
ADDED : நவ 16, 2026 02:29 PM
- நமது நிருபர் -
தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 6 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்துள்ளது.
நவ.,20ல் ஆந்திரா நெல்லூர் - டுனி இடையே அதிதீவிர புயலாக அக்வான் புயல் கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. அப்போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 120-130 கி.மீ வேகத்திலும், அவ்வப்போது 145 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய 3 மாவட்டங்களுக்கு நவ.,18, 19ல் மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 18, 19ல் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
நவம்பர் 17, 18 ஆகிய தேதிகளில் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல கூடாது. கடலில் உள்ள மீனவர்கள் பாதுகாப்பாகக் கரை திரும்புமாறு வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.