சென்னையின் தென்கிழக்கில் 650 கிமீ தொலைவில் புயல் சின்னம்!
சென்னையின் தென்கிழக்கில் 650 கிமீ தொலைவில் புயல் சின்னம்!
ADDED : நவ 16, 2026 08:22 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:22 PM
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை;
வங்கக்கடலில் வலுபெற்றிருக்கும் புயல் சின்னம், கடந்த 6 மணி நேரத்தில் 17 கிமீ வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது. தென்கிழக்கு, இது திரிகோணமலையில் இருந்து 620 கிமீ வடகிழக்கிலும், ஸ்ரீவிஜயபுரத்தில் இருந்து 730 கிமீ மேற்கிலும், சென்னையில் இருந்து 650 கிமீ கிழக்கு, தென்கிழக்கிலும், விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து 730 கிமீ தெற்கு, தென்கிழக்கிலும், கோபால்பூரில் இருந்து 850 கிமீ தெற்கிலும் நிலை கொண்டு இருக்கிறது.
காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், நேற்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று வங்கக்கடல் பகுதியில் புயலாக மாறக்கூடும். பின்னர் மேலும் வலுப்பெற்று மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நவ.17ம் தேதி மாலையில் தீவிர புயலாக உருவெடுக்கும்.
மேலும் வலுவடைந்து மேற்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவ.20ம் தேதி நண்பகலில் நெல்லூர் மற்றும் துனி இடையே ஆந்திரா கடற்கரையில் தீவிர புயலாக கரை கடக்கும். அப்போது 120 முதல் 130 கிமீ வேகத்திலும், இடையிடையே மணிக்கு 145 கிமீ வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசும்.
இவ்வாறு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.