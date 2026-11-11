வங்கக்கடலில் நவ.15ல் புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்பு; வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
வங்கக்கடலில் நவ.15ல் புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்பு; வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
ADDED : நவ 11, 2026 07:01 PM
ADDED : நவ 11, 2026 07:01 PM
சென்னை; தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில், நவ.13ல் உருவாகும் புதிய காற்றழுத்தம், 15ம் தேதி வலுவடைந்து, புயல் சின்னமாக மாற வாய்ப்புள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக பெய்து வந்த கனமழை தற்போது ஓய்ந்துள்ளது. வரும், 16ம் தேதி வரை, கனமழை எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை. ஏற்கனவே விடுக்கப்பட்ட கனமழை எச்சரிக்கை, மிதமான மழையாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய கடல் பகுதிகளின் மேல், ஒரு வளி மண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இது நவ,13ல் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாக வாய்ப்புள்ளது. அதன் பின், 24 மணி நேரத்தில், இந்த அமைப்பு, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், அதாவது புயல் சின்னமாக வலுவடைய வாய்ப்புள்ளது. மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல், ஒரு வளி மண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது.
இதனால், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், துாத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில், நவ.13 இடி, மின்னலுடன், மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய வட கடலோர மாவட்டங்களில், ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும், நாளை (நவ.12) லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.