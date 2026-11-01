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வங்கக்கடலில் முரசு புயல் எதிரொலி; 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

வங்கக்கடலில் முரசு புயல் எதிரொலி; 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

ADDED : நவ 01, 2026 08:16 PM

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ADDED : நவ 01, 2026 08:16 PM

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நமது நிருபர்

வங்கக்கடலில் உருவான முரசு புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது. இந்த புயல் எச்சரிக்கையால் ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் துறைமுக அலுவலகத்தில் 2ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.

ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் எனவும், கடற்கரையில் படகுகளை பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்கவும் மீனவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.

சென்னை, கடலூர், எண்ணூர், காட்டுப்பள்ளி, புதுச்சேரி ஆகிய 5 துறைமுகங்களிலும் 3ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது. காரைக்கால், தூத்துக்குடி, நாகப்பட்டினம் ஆகிய துறைமுகங்களில் 2ம் எண் புயல் கூண்டும் ஏற்றப்பட்டுள்ளன.

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