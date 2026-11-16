ஆந்திராவில் நவம்பர் 20ல் புயல் கரையை கடக்கிறது; வானிலை மையம் அறிவிப்பு
ஆந்திராவில் நவம்பர் 20ல் புயல் கரையை கடக்கிறது; வானிலை மையம் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 12:37 PM
ADDED : நவ 16, 2026 12:01 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 12:37 PM ADDED : நவ 16, 2026 12:01 PM
புதுடில்லி: நவ.,20ல் ஆந்திரா நெல்லூர் - டுனி இடையே அதிதீவிர புயலாக அக்வான் புயல் கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை: தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 6 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்துள்ளது.
திரிகோணமலைக்கு (இலங்கை) கிழ-வடகிழக்கே 630 கி.மீ தொலைவிலும், ஸ்ரீ விஜய புரத்திற்கு (அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள்) மேற்கே 690 கி.மீ தொலைவிலும், சென்னைக்கு (தமிழகம்) கிழக்கு-தென்கிழக்கே 700 கி.மீ தொலைவிலும், விசாகப்பட்டினத்திற்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தெற்கு-தென்கிழக்கே 800 கி.மீ தொலைவிலும், கோபால்பூருக்கு (ஒடிசா) தெற்கே 910 கி.மீ தொலைவிலும் மையம் கொண்டுள்ளது.
தொடர்ந்து வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று (நவம்பர் 16) மாலை தெற்கு வங்கக் கடலின் மத்தியப் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மேற்கு-மத்திய வங்கக் கடல் பகுதியில் தீவிரமடைந்து அக்வான் புயலாக வலுப்பெறும். நாளை நவம்பர் 17ம் தேதி மாலை மேற்கு-மத்திய வங்கக் கடல் பகுதியில் இது தீவிர புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது.
மேலும் தீவிரமடைந்து மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகரும் இந்த புயல், நவம்பர் 20ம் தேதி ஆந்திரா மற்றும் யானம் கடற்கரைப் பகுதிகளில், நெல்லூருக்கும்- டுனிக்கும் இடையே கரையை கடக்கக்கூடும். அப்போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 120-130 கி.மீ வேகத்திலும், அவ்வப்போது 145 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மழைக்கு வாய்ப்பு
தமிழகத்தின் வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று மிதமான மழை பெய்யக் கூடும்; தென்மாவட்டங்களில் இன்று லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தின் தென்மாவட்டங்களில் இன்று லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நாளை (நவம்பர் 17) சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும். வரும் நவம்பர் 18,19ல் இந்த மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் ஆரஞ்சு அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
தமிழகத்தின் வடகடலோர பகுதிகளில் இன்று (நவம்பர் 16) மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். இப்பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல கூடாது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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