அமைச்சர் ஆதவ் உடன் பரஸ்பர விவாகரத்து; டெய்சி மார்ட்டின் அறிவிப்பு
அமைச்சர் ஆதவ் உடன் பரஸ்பர விவாகரத்து; டெய்சி மார்ட்டின் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 01:48 PM
ADDED : நவ 16, 2026 01:20 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 01:48 PM ADDED : நவ 16, 2026 01:20 PM
சென்னை: பரஸ்பர சம்மதத்துடன் பிரிவதாக அமைச்சர் ஆதவின் மனைவி டெய்சி மார்ட்டின் அறிவித்துள்ளார்.
ஆதவ் மனைவி டெய்சி மார்ட்டின் வெளியிட்டுள்ள கடிதம்: 14 ஆண்டு கால திருமண வாழ்வை முடித்துக்கொள்கிறோம். இன்று, ஆதவும், நானும் தம்பதியராகப் பிரிந்து தனித்தனிப் பாதைகளில் பயணிக்க பரஸ்பரம் முடிவு செய்துள்ளோம்.
இது எங்கள் இருவருக்கும் ஒரு புதிய அத்தியாயமாக இருந்தாலும், இணைந்து குழந்தையை வளர்ப்பதிலும், எங்கள் குழந்தையின் மகிழ்ச்சியையும் நல்வாழ்வையும் உறுதி செய்வதிலும் முன்னுரிமை அளிப்போம்.
ஆதவ் மீது எனக்கு எப்போதும் மரியாதை உண்டு; அவருக்கு மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் வெற்றி கிடைக்க மனதார வாழ்த்துகிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
டெய்சியின் தந்தை பிரபல லாட்டரி நிறுவன உரிமையாளர் மார்ட்டின்; தாய் லீமா ரோஸ், அதிமுக எம்எல்ஏ., என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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அமைச்சர் ஆதவ் - டெய்சி மார்டின் விவாகரத்து!