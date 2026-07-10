அரசு பணிக்காக தாயை கூலிப்படை ஏவி கொன்ற மகள் கைது

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:26 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:26 AM
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் குடும்ப சொத்து மற்றும் கருணை அடிப்படையில் அரசு பணி பெறும் நோக்கில், 23 வயது இளம்பெண், தன் தாயை கூலிப்படையை ஏவி கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ராஜஸ்தானின் ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்தவர் நீரஜ் சர்மா, 45. இவர், தன் மகள், மகனுடன் வசித்து வந்தார். அங்குள்ள நீதிமன்ற எழுத்தராக இருந்த இவர், கடந்த 3ம் தேதி தன் மகனை பயிற்சி மையத்தில் இறக்கி விட்டு, மொபட்டில் வீட்டிற்கு சென்றார்.
தீவிர விசாரணை
அப்போது அவ்வழியாக மணிக்கு 130 கி.மீ., வேகத்தில் வந்த, 'ஸ்கார்பியோ' கார், நீரஜ் சர்மாவின் வாகனம் மீது மோதி, நிற்காமல் சென்றது. இதில், 100 அடி துாரத்திற்கு துாக்கி வீசப்பட்ட அவர், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து சம்பவ இடத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அப்போது இது விபத்து அல்ல; திட்டமிட்ட கொலை என்பதை போலீசார் உறுதி செய்தனர். இதைத் தொடர்ந்து போலீசார் மேற்கொண்ட தீவிர விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின.
நீரஜ் சர்மாவின் கணவர், கடந்த ஆண்டு உயிரிழந்தார். இதையடுத்து நீதிமன்ற எழுத்தர் பணியை, கருணை அடிப்படையில் அவரது மகள் ஆயுஷி கேட்டுள்ளார். ஆனால், குடும்ப சூழல் காரணமாக, அவரது தாய் நீரஜ் சர்மா, அந்தப் பணியில் சேர்ந்தார். இதனால் ஆயுஷி, அதிருப்தியில் இருந்தார்.
கடந்த இரண்டு ஆண்டு களாக குடும்ப சொத்து பிரிப்பதிலும் தாய்க்கும் மகளுக்கும் இடையே தகராறு நீடித்தது. இதற்கு தாயைக் கொன்றால், அவரது அரசு பணியும் குடும்ப சொத்தும் தனக்கு கிடைக்கும் என, ஆயுஷி திட்டமிட்டார்.
சந்தேகம்
இந்த கொலையை, சாதாரண விபத்து போல் காட்ட நினைத்த ஆயுஷி, இதற்காக, சொத்து தகராறில் அதிருப்தியில் இருந்த தன் பெரியப்பா மோகன் ஸ்வரூப் மற்றும் சில உறவினர்களின் உதவியை நாடினார். அவர்களுடன் இணைந்து, பரத்பூரைச் சேர்ந்த கூலிப்படைக்கு, 7 லட்சம் ரூபாய் அளித்து நீரஜ் சர்மாவை கொலை செய்ய திட்டமிட்டனர்.
இதற்காக, ஒரு மாதமாக நீரஜின் தினசரி நடவடிக்கைகளை நோட்டமிட்ட கூலிப்படையினர், அவரது வீட்டிற்கு அருகே காரை ஏற்றி கொல்ல சமீபத்தில் முயற்சித்தனர். ஆனால், நுாலிழையி ல் நீரஜ் தப்பித்தார்.
இதனால் சந்தேகம் அடைந்த அவர், தன் வீட்டைச் சுற்றி கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொருத்தினார். எனினும், நீரஜ் சர்மாவிற்கு தன் மகள் மீது சந்தேகம் எழவில்லை. இந்நிலையில், கடந்த 3ம் தேதி நீரஜ் சர்மா மீது காரை ஏற்றி அக்கும்பல் கொலை செய்து தப்பியோடியது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான ஆயுஷி, மோகன் ஸ்வரூப் மற்றும் கூலிப்படையைச் சேர்ந்தவர்கள் என, மொத்தம் ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள பால்ராம் என்ற மற்றொரு உறவினரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.