இறப்பு சான்றிதழ் பிழைத் திருத்த ரூ.2500 லஞ்சம் : மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர் கைது
இறப்பு சான்றிதழ் பிழைத் திருத்த ரூ.2500 லஞ்சம் : மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர் கைது
ADDED : அக் 30, 2026 05:55 PM
ADDED : அக் 30, 2026 05:55 PM
திண்டுக்கல் :
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கன்னிவாடியை சேர்ந்தவர் குமார்(41). ஆட்டோ டிரைவர். இவரது தந்தை பொன்ராஜ் சில மாதங்களுக்கு முன் காலமானார். அவரது இறப்பு சான்றிதழை, பொன்ராஜ் வாங்கினார். அதில் பொன்ராஜின் மனைவி தமயந்தி லட்சுமி என்பதற்கு பதிலாக தமயந்தி என்று இருந்தது. பெயரை திருத்தம் செய்ய மாநகராட்சி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் மனு செய்தார்.
சுகாதார அலுவலர் தங்கவேல், திருத்தம் செய்ய ரூ.3500 லஞ்சம் கேட்டார். அவ்வளவு பணம் கொடுக்க குமார் மறுத்தார். ரூ.2500 மட்டும் தர வேண்டும் என்று தங்கவேல் கூறினார். லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத குமார், திண்டுக்கல் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் புகார் செய்தார்.
டிஎஸ்பி நாகராஜன் தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர் பழனிசாமி மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ரசாயனப் பொடி தடவிய ரூ.2500 மதிப்பு நோட்டுகளை குமாரிடம் கொடுத்து அனுப்பினர். தங்கவேலுவை அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட குமார் பணத்துடன் வந்திருப்பதாக தெரிவித்தார். இன்று மதியம் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் தங்கவேலு ரூ. 2500 லஞ்சம் வாங்கும்போது மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தங்கவேலுவை கைது செய்தனர். சி.சி.டி.வி., வீடியோ பதிவுகள், மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர் அறிவுச்செல்வன், மாநகராட்சி நகர் நல அலுவலர் டாக்டர் முருகானந்த் ஆகியோரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.