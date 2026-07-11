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/செய்திகள்/தமிழகம்/நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து விவகாரம்; சுப்ரீம்கோர்ட்டில் சீராய்வு மனு தாக்கல்; அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்

நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து விவகாரம்; சுப்ரீம்கோர்ட்டில் சீராய்வு மனு தாக்கல்; அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்

நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து விவகாரம்; சுப்ரீம்கோர்ட்டில் சீராய்வு மனு தாக்கல்; அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:21 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:21 PM

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சென்னை: ''சுயநிதி கல்லுாரிகள், நிகர்நிலை பல்கலையாக தரம் உயர்த்தப்பட்டதை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்,'' என, மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டை, செம்மொழி பூங்கா அருகே, உலக மக்கள்தொகை தின விழிப்புணர்வு பேரணியை, சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், அமைச்சர் அருண்ராஜ் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர். பின், உலக மக்கள்தொகை குறித்த கருத்தரங்கத்தில், அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசியதாவது:

உலகளவில் பெண்கள் கருவுறுதல் விகிதம், 2.1 சதவீதமாக உள்ளது. ஆனால், தமிழகத்தில், 1.3 சதவீதமாகவும், இந்தியாவில், 1.9 சதவீதமாகவும் உள்ளது. தமிழகத்தில், 100 பேரில், 16 பேர், 60 வயதை கடந்தவர்களாக உள்ளனர். ஆந்திராவில் மூன்றாவது குழந்தையை பெற்றெடுக்க, அம்மாநில அரசு ஊக்குவிக்கிறது. நாம் அப்படி செய்ய வேண்டியதில்லை. ஏற்கனவே வழங்கும் மருத்துவ சேவைகளை, இன்னும் மேம்படுத்த வேண்டும்.

தொடக்க கல்வி, உயர் கல்வியில், அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் தமிழகம் முன்னோடியாக உள்ளது. ஆனால், சுயநிதி மருத்துவ கல்லுாரிகள், நிகர்நிலை பல்கலையாக உயரும்போது, இட ஒதுக்கீட்டையோ, அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான, 7.5 சதவீத ஒதுக்கீட்டையோ பின்பற்றுவதில்லை. இந்த கல்லுாரிகளுக்கு நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து வழங்கியதை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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