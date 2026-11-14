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ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவடைந்தது; இந்திய வானிலை மையம் தகவல்

ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவடைந்தது; இந்திய வானிலை மையம் தகவல்

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UPDATED : நவ 14, 2026 08:56 AM

ADDED : நவ 14, 2026 08:46 AM

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UPDATED : நவ 14, 2026 08:56 AM ADDED : நவ 14, 2026 08:46 AM

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நமது நிருபர்

தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நிலவிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைந்தது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன் அறிக்கை: மத்திய அந்தமான் கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் நிலவிய வளிமண்டல சுழற்சி, நேற்று காலை காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவானது. தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நிலவி வந்தது. வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைந்தது.

வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும், நவம்பர் 16ம் தேதி புயலாகவும் வலுவடையும். இந்த புயல், வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா நோக்கி செல்ல வாய்ப்புள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவாவதால், இந்த புயலின் நகர்வு, வடமேற்கு நோக்கி செல்கிறது.

வட கிழக்கு பருவமழை முடியும் வரை, தொடர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளன. தமிழகத்தில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று இடி, மின்னலுடன் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இந்த புயலுக்கு 'அக்வான்' என பெயரிடப்பட வாய்ப்புள்ளது. இது, ஈரான் பரிந்துரைத்த பெயர் என்று கூறப்படுகிறது. பெர்சிய மொழியில், 'அக்வான்' என்றால் தீய மனம் என்று பொருள்.



மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை!

வங்கக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவும் சூழலில், மீனவர்கள் நாளை நவம்பர் 15ம் தேதிக்குள் கரைக்கு திரும்ப அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடா பகுதிக்கு நவம்பர் 17ம் தேதி வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல கூடாது. மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் சூறாவளிக்காற்று வீசும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.



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