எத்தனால் கலப்புக்கு எதிராக அவதுாறு பிரசாரம்; 'பின்னணியில் பெட்ரோல் லாபி' இருப்பதாக கட்கரி குற்றச்சாட்டு
எத்தனால் கலப்புக்கு எதிராக அவதுாறு பிரசாரம்; 'பின்னணியில் பெட்ரோல் லாபி' இருப்பதாக கட்கரி குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 14, 2026 11:33 AM
ADDED : ஜூலை 14, 2026 11:33 AM
-நமது நிருபர்-
'இந்தியா பெட்ரோலிய இறக்குமதி செய்வதால் பயனடைபவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து, எத்தனால் கலப்பு திட்டத்துக்கு எதிராக அவதுாறு பிரசாரம் செய்கின்றனர் என்று, மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி குற்றம் சாட்டினார்.
ஆங்கில நாளிதழுக்கு அவர் அளித்த பேட்டி
கேள்வி : E20 பெட்ரோல் வாகனங்களைப் பாதிக்கக்கூடும் என்று ஒரு தரப்பினர் கூறும் புகார் குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன?
* பதில்: இந்தியா ஒவ்வொரு ஆண்டும் 22 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பெட்ரோலிய எரிபொருட்களை இறக்குமதி செய்கிறது. இந்தப் பணம் நாட்டிலிருந்து வெளியே செல்கிறது, அதே நேரத்தில் பெட்ரோலிய எரிபொருட்கள் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துகின்றன. இந்த இறக்குமதிகளையும் மாசுபாட்டையும் குறைத்து, எரிசக்தித் துறையில் இந்தியாவைத் தன்னிறைவு அடையச் செய்வதே எனது நோக்கம்.
கேள்வி: எத்தனால் கலப்பு இருந்தபோதிலும் பெட்ரோல் விலை குறையவில்லை என்ற விமர்சனத்திற்கு நீங்கள் எவ்வாறு பதிலளிப்பீர்கள்?
பதில்: பெட்ரோல் விலைகள் சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலையுடன் தொடர்புடையவை. இப்போது கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாக ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது; ஒரு பீப்பாய்க்கு சுமார் 130 டாலர் வரை உயர்ந்த விலையானது பின்னர் குறைந்துள்ளது. சர்வதேச விலை உயரும்போது, அதே எரிபொருள் விலையைத் தொடர்ந்து பராமரிப்பது சவாலாக இருக்கிறது; இழப்புகளையும் ஏற்படுத்துகிறது.
மேலும், எரிபொருள் விலை நிர்ணயம் எத்தனால் கலப்பை மட்டும் கொண்டு செய்யப்படுவதில்லை. எத்தனால் அடிப்படையிலான வாகனங்கள் பரவலானால், செலவு நன்மை அதிகரிக்கும். எத்தனால் மலிவானது, உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டது, மாசுபாட்டைக் குறைப்பது மற்றும் இறக்குமதி செய்யப்படும் எரிபொருளைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்க உதவுகிறது.
கேள்வி: எத்தனால் மற்றும் உங்களுக்கு எதிராக ஏன் இவ்வளவு எதிர்மறையான பிரசாரங்கள் நடக்கின்றன?
பதில்: ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பெட்ரோலிய எரிபொருள் இறக்குமதிச் சூழலமைப்பிலிருந்து ஆதாயம் பெறும் ஒரு தரப்பினர் உள்ளனர். அவர்களே இந்த தவறான பிரசாரத்துக்கு காரணம். எத்தனால் வாகனங்களைப் பாதிக்கும் என்று சில தனிநபர்களும் குழுக்களும் தவறான தகவல்களைப் பரப்பி வருகின்றனர்.
சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் பிற தளங்களில் பொய்யான கூற்றுகளும், தவறான புரிதலை ஏற்படுத்தும் உதாரணங்களும் பரவலாகப் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. எரிபொருள் இறக்குமதியில் ஈடுபட்டுள்ள சில தனியார் நிறுவனங்கள், எத்தனால் குறித்த எதிர்மறையான பிம்பத்தை உருவாக்கவும், என் மீது அவப்பெயரை ஏற்படுத்தவும் இப்பிரசாரத்திற்கு நிதியுதவி அளித்து வருகின்றன.
கேள்வி: விமர்சனங்கள் இருந்தபோதிலும், நீங்கள் தொடர்ந்து எத்தனால் கொள்கையை ஆதரிக்கிறீர்கள். ஏன்?
பதில்: எனது கவனம் நாட்டின் நலன் மீதே உள்ளது. தனிப்பட்ட ஆதாயத்திற்காக நான் எத்தனாலை ஊக்குவிக்கவில்லை; நாடு, சமூகம் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு அது நன்மை பயக்கும் என்பதாலேயே நான் இதைப் பற்றிப் பேசுகிறேன். நான் இதற்கு முன்பும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டுள்ளேன்; ஆனால் மக்கள் உண்மையை உணர்ந்திருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். இறக்குமதியைக் குறைக்கவும், மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் உதவும் ஒரு கொள்கை என்றால், அது கண்டிப்பாகச் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.விவசாய நெருக்கடியால் குறைந்தது 10,000 விவசாயிகள் தங்கள் உயிரை இழந்த விதர்பா பகுதியைச் சேர்ந்தவன் நான். இன்று கோதுமை, அரிசி, சோளம் மற்றும் சர்க்கரை உற்பத்தியில் இந்தியா உபரி நிலையில் உள்ளது. உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் பீகார் போன்ற மாநிலங்களில் எத்தனால் பயன்பாடு அறிமுகப்படுத்தப்படாமல் இருந்திருந்தால், சர்க்கரைத் தொழில் பெரும் நெருக்கடியைச் சந்தித்திருக்கும். விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்த கரும்பை யார் வாங்கியிருப்பார்கள்? அவர்களின் வாழ்வாதாரம் என்னவாகியிருக்கும்?
கேள்வி: எரிபொருளின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?
பதில்: நமது எரிபொருள் நுகர்வின் அளவு மற்றும் இறக்குமதியைச் சார்ந்திருக்கும் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டால், பெட்ரோல் மற்றும் டீசலை உடனடியாக முழுமையாக மாற்றுவது சாத்தியமில்லை. இருப்பினும், எரிசக்தித் துறையில் இந்தியாவைத் தன்னிறைவு அடையச் செய்வதே நமது நோக்கம். நாம் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
மின்சார வாகனங்கள், எத்தனால், மெத்தனால், பயோ-டீசல், எல்.என்.ஜி மற்றும் ஹைட்ரஜன் ஆகிய அனைத்தும், இறக்குமதி செய்யப்படும் பெட்ரோலிய எரிபொருட்களைச் சார்ந்திருக்கும் நமது நிலையைக் குறைப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். எரிபொருள் இறக்குமதிக்காக ஆண்டுதோறும் செலவிடப்படும் 22 லட்சம் கோடி ரூபாய், நமது விவசாயிகளுக்குப் பயனளிக்க வேண்டும், நமது இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் மற்றும் கிராமப்புறப் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்பதே நமது குறிக்கோள்.