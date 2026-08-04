பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச்சட்டத்தில் உதயநிதி கைது
பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச்சட்டத்தில் உதயநிதி கைது
UPDATED : ஆக 04, 2026 09:31 PM
ADDED : ஆக 04, 2026 08:58 AM
UPDATED : ஆக 04, 2026 09:31 PM ADDED : ஆக 04, 2026 08:58 AM
நமது நிருபர்
பெண்கள் தொடர்பாக இரட்டை அர்த்தத்தில் அவதுாறாக பேசியதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதியை போலீசார் கைது செய்தனர். தஞ்சாவூர் செங்கிப்பட்டிக்கு அழைத்து வந்த போலீசார், விசாரணைக்கு பிறகு அவரை விடுதலை செய்தனர்.
காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசை தடுக்கத் தவறிய தமிழக வெற்றிக் கழக அரசை கண்டித்து, தி.மு.க., சார்பில் தஞ்சாவூரில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. காவிரி நீருக்காக நடந்த போராட்டத்தில், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி, எந்தவித கவலையும் இன்றி, கேட்கவே கூசும் அளவிற்கு கொச்சையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியதாக கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. அமைச்சர்கள் என்.ஆனந்த், ஆதவ், ராஜ்மோகன், கீர்த்தனா, ரமேஷ் உள்ளிட்ட பலரும் உதயநிதி பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
பெண்கள் தொடர்பாக இரட்டை அர்த்தத்தில் அவதுாறாக பேசியதாக எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதியை போலீசார் கைது செய்தனர். உதயநிதியின் நீலாங்கரை வீட்டிற்கு வந்த போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் தலைமையிலான போலீசார், அவரை கைது செய்து தஞ்சாவூர் அழைத்துச் சென்றனர்.
உதயநிதி கைது
ஆபாசமாக, இரட்டை அர்த்தம் தொனிக்கும் வகையில் பேசிய உதயநிதி மீது தஞ்சை போலீசார் 9 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
என்னென்ன பிரிவுகளில் வழக்கு?
* 196 bns - பகைமையை தூண்டுதல், பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவித்தல்
* 192 bns -கலவரத்தை தூண்டுதல்
* 352 bns -பொது அமைதியை சீர்குலைக்கும் வகையில் ஒருவரை வேண்டுமென்று அவமதித்தல்
* 79 bns - பெண்ணின் கண்ணியத்திற்கு அல்லது மானத்திற்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் பேசுதல்
* 296(b) bns - பொது இடத்தில் அருவருப்பாக பேசுதல்
* 61 bns - இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் இணைந்து சட்டவிரோத செயலை செய்ய திட்டமிடுதல்
* 351 bns - ஒருவருக்கு மிரட்டல் விடுவது
* தமிழ்நாடு பெண்கள் வன்கொடுமை சட்டம் பிரிவு 4 மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் பிரிவு 67
விடுதலை
சாலை வழியாக தஞ்சாவூர் அழைத்து வரப்பட்ட உதயநிதியை செங்கிப்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேசனில் வைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். சுமார், ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல் விசாரணை நடத்திய பிறகு அவரை விடுதலை செய்தனர்.
இது குறித்து வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: நேற்று வைகை ஆற்றை சுத்தம் செய்தபோது, 'இதைவிட மோசமான மாசு இருக்க முடியுமா?' என்று தோன்றியது. பிறகு உதயநிதியின் பேச்சைக் கேட்டேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மோசமான மாசு
உதயநிதி பேசியது என்ன?
தஞ்சாவூரில் நடந்த போராட்டத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் பேசிய உரை தினமலர் இணையத்தில் செய்தியாக வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கைது; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு