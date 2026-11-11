அரசின் கொள்கைகள் ஆதரவாக இருந்தும் சவாலை சந்திக்கும் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி
அரசின் கொள்கைகள் ஆதரவாக இருந்தும் சவாலை சந்திக்கும் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி
ADDED : நவ 11, 2026 04:34 AM
ADDED : நவ 11, 2026 04:34 AM
புதுடில்லி: இந்தியாவின் பாதுகாப்பு துறையில் உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், இறக்குமதியை குறைக்கவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இருப்பினும், திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் உள்ள சவால்களே இத்துறையின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் தடையாக இருப்பதாக அமெரிக்க நிதி நிறுவனமான 'மோர்கன் ஸ்டான்லி' ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய உள்நாட்டு சந்தையும், உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு ஆதரவான அரசு கொள்கைகளும் உள்ளன. ஆனால், தென்கொரியாவை போல, பாதுகாப்பு தளவாடங்களை ஏற்றுமதி செய்யும் முன்னணி நாடாக உருவெடுப்பதற்கு, அரசின் திட்டங்களை விரைவாக செயல்படுத்தும் திறனை மேம்படுத்த வேண்டும்.
இந்தியா பாதுகாப்பு துறையின் அனைத்து பிரிவுகளிலும் ஒரே மாதிரியான முதலீட்டு வாய்ப்புகள் இருக்காது. குறிப்பிட்ட சில துறைகளில் வளர்ச்சிக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. எலக்ட்ரானிக்ஸ், ரேடார், சென்சார்கள், ஏவுகணைகள் மற்றும் வெடிமருந்துகள் உற்பத்தி துறைகளில் இந்திய நிறுவனங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
பாதுகாப்பு தளவாடங்களுக்கான கொள்முதல் நடைமுறைகளை எளிமைப்ப டுத்துவதும், தொழில்நுட்ப இடைவெளியை குறைப்பதும் அவசியம். இவ்வாறு அந்த ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.