மைக்ரோசாப்ட் செயலிழப்பு எதிரொலி; டில்லி விமான நிலையத்தில் விமானங்கள் ரத்து
மைக்ரோசாப்ட் செயலிழப்பு எதிரொலி; டில்லி விமான நிலையத்தில் விமானங்கள் ரத்து
ADDED : நவ 13, 2026 02:05 PM
ADDED : நவ 13, 2026 02:05 PM
- நமது நிருபர் -
மைக்ரோசாப்ட் அவுட்லுக், டீம்ஸ், மைக்ரோசாப்ட் 365 ஆகியவை உலகம் முழுவதும் செயல் இழந்தது. இவற்றுடன் தொடர்புடைய ஓப்பன் ஏஐ மற்றும் ஆந்த்ரோபிக் ஏஐ சேவைகளும் பாதிக்கப்பட்டன. 7 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக இந்த சேவைகள் இல்லாமல், உலகம் முழுவதும் தொழில், வர்த்தக நிறுவனங்களில் பணிகள் முடங்கின. இந்தியாவில் விமானச் சேவைகளைப் பாதித்துள்ளது.
3 விமானங்கள் ரத்து!
டில்லியில் இருந்து புனே, லே மற்றும் மும்பைக்குச் செல்லும் மூன்று விமானங்களை ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனம் ரத்து செய்துள்ளது. டில்லி-தர்பங்கா மற்றும் டில்லி-மும்பை ஆகிய இரண்டு ஸ்பைஸ்ஜெட் விமானங்கள் தாமதம் ஆகி உள்ளன. ''தயவுசெய்து கவனிக்கவும், ஸ்பைஸ்ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் சந்திக்கும் செயல்பாட்டுச் சவால்கள் காரணமாக, சில விமானங்கள் பாதிக்கப்படலாம்.
பயணிகள் தங்கள் விமானத்தின் பயணத் திட்டங்கள் குறித்த சமீபத்திய தகவல்களுக்கு ஸ்பைஸ்ஜெட்டை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்'' என டில்லி விமான நிலையம் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது. இண்டிகோ விமான நிறுவனமும் தங்களின் மின்னஞ்சல் ஆதரவு சேவைகள் தற்போது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது; அதனால் பயணிகள் அனுப்பும் மின்னஞ்சல்களைப் பெற முடியாமல் போகலாம் என்று தெரிவித்துள்ளது.
ஏதேனும் அவசர உதவிக்கு, எங்கள் இணையதளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் தொடர்பு கொள்ளுமாறு இண்டிகோ நிறுவனம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. மைக்ரோசாப்ட் செயலிழப்பை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறோம்; எங்கள் விமானச் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படவில்லை, தற்போது எங்கள் தகவல் தொடர்பு வழிகள் எதிலும் பாதிப்பும் இல்லை என சமூகவலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.