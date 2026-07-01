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134 படங்களின் பாடல்களை இளையராஜா உரிமை கோர முடியாது; டில்லி ஐகோர்ட் உத்தரவு

134 படங்களின் பாடல்களை இளையராஜா உரிமை கோர முடியாது; டில்லி ஐகோர்ட் உத்தரவு

17

ADDED : ஜூலை 01, 2026 11:50 AM

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 11:50 AM

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புதுடில்லி: 134 படங்களின் பாடல்களுக்கு இளையராஜா உரிமை கோர முடியாது என டில்லி ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டது.

அன்னக்கிளி , 16 வயதினிலே , கவிக்குயில் , பாரதி , பல்லவி அனு பல்லவி , முள்ளும் மலரும் , ராஜ பார்வை , நெற்றிக்கண்ணன் , கல்யாணராமன் உள்ளிட்ட 134 படங்களின் பாடல்களுக்கு இளையராஜா உரிமை கோர முடியாது என சரிகம நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கில் டில்லி ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டது.

இளையராஜா சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ஸ்வாதி சுகுமார், வழக்கறிஞர்கள் நவீன் நாகார்ஜுனா, ஷ்லோகா நாராயணன், ரித்க் ரகுவன்ஷி, ரிஷிகா அகர்வால் மற்றும் அன்ஷு துளசியன் ஆகியோர் ஆஜராகி வாதாடினர் .

இளையராஜாவுக்கு எதிராகத் தொடரப்பட்ட காப்புரிமை வழக்கில், சரிகமா நிறுவனத்திற்குச் சாதகமாக வழங்கப்பட்ட இடைக்காலத் தடை உத்தரவை ரத்து செய்ய டில்லி ஐகோர்ட் மறுத்துவிட்டது.

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