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மூன்று நாள் பயணம்; டில்லி வந்தார் ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சி

மூன்று நாள் பயணம்; டில்லி வந்தார் ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சி

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 08:42 PM

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 08:42 PM

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புதுடில்லி:இந்தியாவில் மூன்று நாள் அரசு முறைப்பயணம் மேற்கொள்வதற்காக, ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சி இன்று டில்லி வந்தார்.

கிழக்கு ஆசிய நாடான ஜப்பானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே நெருங்கிய நட்புறவு உள்ளது. கடந்தாண்டு ஆகஸ்டில், பிரதமர் மோடி ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் நடைபெற்ற 15வது இந்தியா - ஜப்பான் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்றார்.

அப்போது, அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 5 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய ஜப்பான் இலக்கு நிர்ணயித்தது. பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு மற்றும் பொருளாதார நல்லுறவை வலுப்படுத்தும் 10 ஆண்டு செயல்திட்டம் உள்ளிட்ட பல முக்கிய ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகின.

அப்போது இந்தியா வரும்படி ஜப்பான் பிரதமருக்கு மோடி அழைப்பு விடுத்திருந்தார். அதை ஏற்று ஜப்பான் பிரதமர் சனே டகாய்ச்சி மூன்று நாள் பயணமாக இன்று டில்லி வந்தார். டில்லியில் நடைபெறும் 16வது இந்தியா - ஜப்பான் ஆண்டு உச்சி மாநாட்டில் ஜப்பான் பிரதமர் சனே பங்கேற்க உள்ளார்.

இந்த மாநாட்டில், இருநாடுகளின் ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆய்வு செய்யப்படுவதுடன், வர்த்தகம், முதலீடு, பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் உறவை விரிவுபடுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.

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