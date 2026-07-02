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ஜப்பான் பிரதமருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு

ஜப்பான் பிரதமருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு

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UPDATED : ஜூலை 02, 2026 01:08 PM

ADDED : ஜூலை 02, 2026 12:53 PM

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UPDATED : ஜூலை 02, 2026 01:08 PM ADDED : ஜூலை 02, 2026 12:53 PM

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புதுடில்லி: இந்தியா வந்துள்ள ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சியுடன், இரு தரப்பு உறவுகள் குறித்து டில்லியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு நடத்தினார்.

பிரதமர் மோடியின் அழைப்பை ஏற்று ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சி இந்தியாவுக்கு 3 நாட்கள் பயணமாக வந்துள்ளார். இன்று அவருக்கு ஜனாதிபதி மாளிகையில் பாரம்பரிய அணிவகுப்பு மரியாதை வழங்கப்பட்டது. ஜனாதிபதி மாளிகையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சியும், பிரதமர் மோடியும் தங்கள் நாட்டின் அமைச்சர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகளை ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகம் செய்து வைத்தனர்.

பிறகு ஜப்பான் பிரதமருடன், இரு தரப்பு உறவுகள் குறித்து மோடி பேச்சு நடத்தினார். டில்லியில் நடைபெறும் 16வது இந்தியா - ஜப்பான் ஆண்டு உச்சி மாநாட்டில் ஜப்பான் பிரதமர் பங்கேற்க உள்ளார். வர்த்தகம், முதலீடு, பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் உறவை விரிவுபடுத்துவது குறித்து இரு நாட்டு அமைச்சர்களும் பேச்சு நடத்த உள்ளனர்.

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