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/செய்திகள்/இந்தியா/ டில்லி போராட்டம் சரியான முறையில் கையாளப்பட்டது; உண்மைகள் வெளிவரும் என்கிறார் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல்

டில்லி போராட்டம் சரியான முறையில் கையாளப்பட்டது; உண்மைகள் வெளிவரும் என்கிறார் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல்

டில்லி போராட்டம் சரியான முறையில் கையாளப்பட்டது; உண்மைகள் வெளிவரும் என்கிறார் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல்

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ADDED : ஆக 06, 2026 02:50 PM

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ADDED : ஆக 06, 2026 02:50 PM

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ஜெய்ப்பூர்:''டில்லி போராட்டத்தின் போது நிலைமை சரியான முறையில் கையாளப்பட்டது; குற்றப் பின்னணி கொண்டவர்கள் போராட்டத்தில் ஊடுருவி குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயன்றனர். காலப்போக்கில் உண்மைகள் வெளிவரும் '' என மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில், ஜந்தர் மந்தரில் இளைஞர்கள் போராட்டம் குறித்து மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறியதாவது: ஜார்க்கண்ட், தெலுங்கானா அல்லது பல்வேறு பிற மாநிலங்களில், வினாத்தாள்கள் கசிந்த சம்பவம் நாட்டிற்கு சவாலாக உள்ளது. டில்லி போராட்டத்தின் போது நிலைமை சரியான முறையில் கையாளப்பட்டது; குற்றப் பின்னணி கொண்டவர்கள் போராட்டத்தில் ஊடுருவி குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயன்றனர்.

காலப்போக்கில் உண்மைகள் வெளிவரும். அப்போது ​​குற்றப் பின்னணி கொண்ட சக்திகள் ஊடுருவி, இந்த இயக்கத்தை முழுவதுமாகக் கைப்பற்ற முயன்று, அங்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியதை மக்கள் புரிந்துகொள்வார்கள் என்று நான் முழுமையாக நம்புகிறேன். இந்த விவகாரத்தில் யாரும் தவறான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ராகுலை யாரும் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை.

உலகளாவிய பொருளாதார சவால்கள் இருந்தபோதிலும், உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக இந்தியா தொடர்ந்து திகழ்கிறது. பிரதமர் மோடியின் தலைமையில் இந்தியா வேகமாக முன்னேறி வருகிறது. 2047ம் ஆண்டுக்குள், இந்தியா வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாறி, உலகளாவிய வளர்ச்சிக்கு கணிசமாகப் பங்களித்து, மக்களுக்கு ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கும். இவ்வாறு பியூஷ் கோயல் கூறினார்.

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