பாகிஸ்தானில் குருத்வாரா இடிப்பு; சோனியா மவுனம் ஏன்?: பா.ஜ., கண்டனம்
பாகிஸ்தானில் குருத்வாரா இடிப்பு; சோனியா மவுனம் ஏன்?: பா.ஜ., கண்டனம்
ADDED : ஜூலை 03, 2026 12:32 AM
ADDED : ஜூலை 03, 2026 12:32 AM
புதுடில்லி: பாகிஸ்தானில் 125 ஆண்டுகள் பழமையான சீக்கியர்களின் குருத்வாரா இடிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில், காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா மவுனம் காப்பதாக பா.ஜ., குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் இருந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஸ்ரீ குரு சிங் சபா குருத்வாரா சமீபத்தில் இடிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவத்தை மத்திய அரசு கடுமையாக கண்டித்தது. இந்த சம்பவம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி, அதற்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாகிஸ்தான் அரசை மத்திய அரசு வலியுறுத்தியது.
இந்நிலையில், பா.ஜ., தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் செஷாத் பூனாவாலா இவ்விவகாரம் குறித்து நேற்று கூறியதாவது: மேற்காசிய நாடான பாலஸ்தீனத்தின் காசா விவகாரம் குறித்து கட்டுரைகள் எழுதும் சோனியா உள்ளிட்ட மனித உரிமை ஆதரவாளர்கள், பாகிஸ்தானில் சீக்கியர்கள் மற்றும் ஹிந்துக்கள் மீதான தாக்குதல்கள் குறித்தும், வங்கதேசத்தில் சிறுபான்மையினர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்னைகள் குறித்தும் மவுனமாக உள்ளனர். இது அவர்களின் இரட்டை நிலைப்பாட்டை காட்டுகிறது.
சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் குறித்து உலகுக்கு அறிவுரை கூற பாகிஸ்தானுக்கு எந்த தார்மீக உரிமையும் இல்லை. 125 ஆண்டுகள் பழமையான முக்கியமான குருத்வாரா இடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற சம்பவம் முதல் முறையல்ல. குருநானக் தேவுடன் தொடர்புடைய பல புனித தலங்களும் கடந்த காலங்களில் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன.
பிரிவினையின்போது 20 லட்சமாக இருந்த பாகிஸ்தானின் சீக்கிய மக்கள் தொகை தற்போது சில ஆயிரமாக குறைந்துள்ளது. இது, அந்த சமூகத்தினர் தொடர்ந்து துன்புறுத்தப்படுவதையே காட்டுகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.