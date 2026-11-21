மாலை அணிந்த ஊழியருக்கு அனுமதி மறுப்பு: டிசிஎஸ் நிறுவனத்தில் அட்டூழியம்: ஹிந்து அமைப்பினர் கொந்தளிப்பு
மாலை அணிந்த ஊழியருக்கு அனுமதி மறுப்பு: டிசிஎஸ் நிறுவனத்தில் அட்டூழியம்: ஹிந்து அமைப்பினர் கொந்தளிப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 07:38 AM
ADDED : நவ 21, 2026 07:37 AM
UPDATED : நவ 21, 2026 07:38 AM ADDED : நவ 21, 2026 07:37 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
தெலுங்கானா மாநிலம் ரங்காரெட்டி மாவட்டம் அடிபட்லாவில் டிசிஎஸ் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு மணிஷ் என்பவர் இரண்டு ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் தற்போது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு மாலை அணிந்து விரதம் இருந்து வருகிறார். கழுத்தில் மாலை, கருப்பு உடை அணிந்து சென்றதால், நிறுவனத்திற்குள் அனுமதி மறுக்கப்பட்டு உள்ளது.
'சபரிமலை கோவிலுக்கு மாலை அணிய போவதாக இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்தேன். ஆடைக் கட்டுப்பாட்டைப் பின்பற்றாததால் என்னை அலுவலகத்திற்குள் அனுமதிக்கவில்லை' என்று மணிஷ் குற்றம் சாட்டினார். இந்த பிரச்னைக்கு, மணிஷின் மேலதிகாரியான இஸ்லாமியர் ஒருவர்தான் காரணம் என குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
தகவலை அறிந்த ஐயப்ப பக்தர்களும் ஹிந்து அமைப்பினரும் டிசிஎஸ் வளாகத்திற்கு வெளியே திரண்டு போராட்டம் நடத்தினர். சம்பந்தப்பட்ட இஸ்லாமியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் டிசிஎஸ் நிறுவனம் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர். போலீசார் தலையிட்டு அவர்களை சமாதானம் செய்து திருப்பி அனுப்பினர்.
டிசிஎஸ் நிறுவனம் தரப்பிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் எதுவும் வெளியாகவில்லை. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் நாசிக் டிசிஎஸ் அலுவலகத்தில் மதமாற்றம் செய்ய முயற்சி நடந்ததும், அதற்காக ஊழியர்களை கடுமையாக துன்புறுத்தியதும் அம்பலம் ஆகியது. அந்த சர்ச்சை இன்னும் ஓயாத நிலையில், இப்போது இன்னொரு சர்ச்சையில் டிசிஎஸ் நிறுவனம் சிக்கி உள்ளது.
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