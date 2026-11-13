வங்கக்கடலில் உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி; இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு
வங்கக்கடலில் உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி; இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 13, 2026 01:34 PM
ADDED : நவ 13, 2026 06:09 AM
UPDATED : நவ 13, 2026 01:34 PM ADDED : நவ 13, 2026 06:09 AM
சென்னை: வங்கக்கடலில் இன்று (நவம்பர் 13) அதிகாலை 5.30 மணிக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை: தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதையொட்டிய கடல் பகுதிகளின் மேல், ஒரு வளி மண்டல சுழற்சி நிலவியது. இன்று அதிகாலை 5.30 மணிக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவானது. வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நாளை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகவும், வரும் 15ம் தேதி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் வலுப்பெறும்.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் வடகடலோர மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இன்றும், நாளையும் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வரும் 15, 16ம் தேதிகளில், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வரும், 17, 18ம் தேதிகளில், தென்காசி, துாத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் இன்றும், நாளையும் 60 கி.மீ. வேகத்தில் சூறைக்காற்று வீசும். வரும் நவம்பர் 15ம் தேதி முதல் நவம்பர் 17ம் தேதி வரை மணிக்கு 65 கி.மீ. வேகத்தில் சூறைக்காற்று காற்று வீசும். தென்மேற்கு வங்கக்கடல், மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறைக்காற்று வீசும். மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல கூடாது என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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