குடிநீர் பிரச்னையை சொல்ல சென்றவரை அடித்து, உதைத்த துணை சபாநாயகர்: அடுத்தடுத்த வீடியோக்களால் பரபரப்பு
குடிநீர் பிரச்னையை சொல்ல சென்றவரை அடித்து, உதைத்த துணை சபாநாயகர்: அடுத்தடுத்த வீடியோக்களால் பரபரப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 05:23 AM
ADDED : நவ 10, 2026 05:23 AM
திருச்சி: தமிழக சட்டசபை துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர், தன்னை சந்திக்க வந்தவரை தாக்கியதாக வீடியோ வெளியான நிலையில், துணை சபாநாயகரும், இன்ஸ்பெக்டரும் தன்னை மிரட்டினர் என்று தாக்கப்பட்ட நபர் புகார் கூறி, திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்ந்துள்ளார்.
திருச்சி மாவட்டம், துறையூர் தொகுதி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., ரவிசங்கர்; தமிழக சட்டசபை துணை சபாநாயகராகவும், கட்சியின் மாவட்டச் செயலராகவும் உள்ளார். தொகுதியைச் சேர்ந்தவர்களோ, கட்சியினரோ தன்னை வீட்டிலோ, மண்ணச்சநல்லுார் கட்சி அலுவலகத்திலோ சந்திக்க வர வேண்டாம் என, 'பேனர்' வைத்து, அனைவராலும் பேசப்பட்டவரும் இவரே.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் துறையூரைச் சேர்ந்த கார்த்திக்குமார், 48, என்பவரை, துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் சிலர் தாக்கியதாக, சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வெளியானது. இதன் தொடர்ச்சியாக, தாக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட கார்த்திக்குமார் பேசிய மற்றொரு வீடியோ, நேற்று காலை வெளியானது. அந்த வீடியோவில் துணை சபாநாயகரும் உடனிருந்தார். அதில் பேசிய கார்த்திக்குமார், 'துணை சபாநாயகர் என்னை தாக்கவில்லை; வீடியோ திரித்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது' என்று கூறியிருந்தார்.
நேற்று மதியம் கார்த்திக்குமாரின் மற்றொரு வீடியோ வெளியானது. அதில் பேசிய அவர், 'துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் என்னை தாக்கியது உண்மை; அப்படி சொல்லாவிட்டால், என்னையும், குடும்பத்தினரையும் தொலைத்து விடுவதாக மிரட்டினர். 'அதனால், வீடியோவில் அப்படி பேசினேன்' என்று கூறியுள்ளார். அத்துடன் நேற்று மாலை அவர், திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்ந்துள்ளார்.
இது குறித்து, நமது நிருபரிடம் கார்த்திக் குமார் கூறியதாவது: எனக்கு திருமணமாகி, மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர். நான் வசிக்கும் துறையூர் நெசவாளர் காலனியில், குடிநீர் பிரச்னை தொடர்பாக பலமுறை புகார் அளித்தும், நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. அதனால், நேற்று முன்தினம் இரவு, துணை சபாநாயகர் வீட்டின் முன் கார் நின்றதால், அவர் இருப்பார் என நினைத்து, குடிநீர் பிரச்னையை கூறச் சென்றேன்.
வெளியே வந்த அவர், என்னிடம் என்னவென்று கூட கேட்காமல் தாக்கினார். காயமடைந்த நான் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்ந்தேன். அங்கு வந்த மண்ணச்சநல்லுார் இன்ஸ்பெக்டர் கிருபாநிதி, என் மீது வழக்கு போடுவதாக மிரட்டி, துணை சபாநாயகரின் வீட்டுக்கு என்னை அழைத்துச் சென்றார். அங்கு, அவர்கள் சொல்வது போல பேசச் சொல்லி வீடியோ எடுத்தனர்; நான் அப்படி பேசாவிட்டால், என்னையும், என் குடும்பத்தையும் தொலைத்து விடுவதாக மிரட்டினர். நான் உயிருக்கு பயந்து, 'துணை சபாநாயகர் தாக்கவில்லை' என்று கூறி, அங்கிருந்து தப்பி வந்தேன். உண்மையில் அவர் என்னை தாக்கினார். தற்போது திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்ந்துள்ளேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதனிடையே, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு விசாரணை நடத்த, த.வெ.க., தலைமை உத்தரவிட்டுள்ளது.