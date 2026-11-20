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லக்னோ: உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் தாயார் சாவித்ரி தேவி(91). உத்தரகாண்டின் பவுரி கர்வால் மாவட்டத்தில் உள்ள பங்சூரியில் உள்ள பூர்விக வீட்டில் வசித்து வந்தார். வயோதிகம் காரணமாக அவர் நேற்று காலமானார்.
அதேநேரத்தில் உத்தரபிரதேசத்தின் கோரக்பூரில் லேப்டாப் விநியோகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் யோகி ஆதித்யநாத் பங்கேற்றார். அப்போது தாயார் மறைவு செய்தி அவரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அவர் நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகே, கிளம்பி சென்றார்.
இதற்கு முன்னரும், கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்திலும் தந்தை காலமான போதும் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்காமல் தனது கடமையை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்தினார்.
தாயார் மறைந்த நாளிலும் பணியாற்றிய உபி முதல்வர்
தாயார் மறைந்த நாளிலும் பணியாற்றிய உபி முதல்வர்
ADDED : நவ 20, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:33 PM
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லக்னோ: உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் தாயார் சாவித்ரி தேவி(91). உத்தரகாண்டின் பவுரி கர்வால் மாவட்டத்தில் உள்ள பங்சூரியில் உள்ள பூர்விக வீட்டில் வசித்து வந்தார். வயோதிகம் காரணமாக அவர் நேற்று காலமானார்.
அதேநேரத்தில் உத்தரபிரதேசத்தின் கோரக்பூரில் லேப்டாப் விநியோகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் யோகி ஆதித்யநாத் பங்கேற்றார். அப்போது தாயார் மறைவு செய்தி அவரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அவர் நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகே, கிளம்பி சென்றார்.
இதற்கு முன்னரும், கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்திலும் தந்தை காலமான போதும் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்காமல் தனது கடமையை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்தினார்.