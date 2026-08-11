சுவாமி சிலைகள் உடைப்பு; ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்
சுவாமி சிலைகள் உடைப்பு; ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்
ADDED : ஆக 11, 2026 03:29 AM
ADDED : ஆக 11, 2026 03:29 AM
திருநெல்வேலி: அம்பாசமுத்திரத்தில், தாமிரபரணி ஆற்றங் கரையில் உள்ள சுவாமி சிலைகள் உடைக்கப் பட்டன.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரத்தில், தாமிரபரணிஆற்றங்கரையில் சிவன், விநாயகர், முருகர் உள்ளிட்ட சுவாமி சிலைகளை வைத்து, பல ஆண்டு களாக பொதுமக்கள் வழிபட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த ஜூலை 26ல், இந்த சிலைகளை மர்ம நபர்கள் சேதப்படுத்தினர். போலீசில் புகார் அளித்த போதும், குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படவில்லை.
இந்நிலையில், நேற்று மீண்டும் அதே பகுதியில் இருந்த சுவாமி சிலைகள், மயில் வாகனம் உள்ளிட்டவை மர்ம நபர்களால் நொறுக்கப்பட்டன. ஏற்கனவே நடந்த சிலை உடைப்பில், போலீசார் உடனடி நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால், மீண்டும் இத்தகைய சம்பவம் நடந்திருக்காது என ஹிந்து முன்னணி குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
'சுவாமி சிலைகளை சேதப்படுத்தியவர்களை உடனடியாக கைது செய்து, அப்பகுதியில் உள்ள வழிபாட்டு இடங்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்' என ஹிந்து முன்னணி மாநில செயலர் குற்றாலநாதன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.